Из обычных ковриков для ног получилась такая красота: теперь гулять в саду в разы приятнее

Дачный сезон уже начался, пора приводить в порядок свой сад. Можно, например, легко и просто сделать своими руками плитки для садовых дорожек. Материалов понадобится минимум, а результат вас точно порадует. Вот как создать красоту в саду за несколько несложных шагов.

Шаг 1. Купить формы для плиток

В строительных магазинах сейчас большой выбор форм для садовых плиток разных размеров. Они напоминают коврики для ног и сделаны и прочного пластика или силикона. Выберите ту, которая вам больше понравится. Они бывают даже в виде животных и цветов, но можете купить и с рисунком попроще.

Заранее прикиньте ширину дорожек в вашем саду, чтобы сориентироваться, сколько форм покупать. Их обычно можно использовать повторно, поэтому возьмите, например, 6 штук и сможете в итоге сделать несколько десятков плиток. Если хотите справиться быстрее — берите форм побольше.

Шаг 2. Замесить раствор и залить формы

Для раствора вам понадобятся 2 части отсева или щебня, 1 часть цемента и вода. Лейте ее столько, чтобы раствор приобрел консистенцию густой сметаны. Приготовьте для этого большую тачку или старую ванну — раствора понадобится много.

Перемешайте все тщательно и равномерно. Нарежьте железную сетку на квадраты под размер форм, вложите их внутрь. Залейте раствор в формы, тщательно выровняв верх. Можете воспользоваться уровнем, чтобы поверхность была точно ровной. Материал впоследствии будет на земле, так что мелкие неровности и шероховатости не критичны. Накройте все пленкой и оставьте сохнуть на 48 часов.

Шаг 3. Выложить дорожки

Когда раствор застынет, выньте плитки из форм, просто перевернув их и слегка похлопав по дну. Теперь подготовьте дорожки в саду, сняв старое покрытие, если оно было, и засыпав их песком. Разровняйте поверхность, потом начинайте выкладывать плитки.

Просто выстилайте их, приложив плотно одну к одной. Они довольно тяжелые, поэтому сами примут нужное положение и будут прочно держаться. Можете слегка подбить сверху молотком или киянкой, но не прикладывайте большое усилие. В конце пролейте их из шланга, чтобы песок осел и плитки легки так, как нужно. Также с них удалятся лишняя пыль и грязь. Теперь дорожка готова.

Шаг 4. Наслаждаться результатом

С такими плитками ходить по дорожкам в вашем саду станет одно удовольствие. Они выглядят аккуратно и необычно, как будто над вашим участком поработал профессиональный ландшафтный дизайнер. Обязательно сделайте себе такую красоту — вы и ваши соседи будут в полном восторге.