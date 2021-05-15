“Им просто надо заниматься бизнесом”. Данилов рассказал о перспективах олигархов

Он отметил, что фамилий олигархов в документе будет минимум 13, возможно, больше.

На вопрос, чего ожидать людям, которые фигурируют в законопроекте, Данилов сказал: “Ничего страшного происходить не будет. Что такое олигарх? Олигарх влияет на власть через свои деньги, если сокращенно. Им просто надо заниматься бизнесом. Бизнесмены – отдельно, политика – отдельно”.

Данилов отказался назвать фамилии 13 человек, которые подпадают под закон об олигархах.

“У нас часто используют слово “олигарх”, по собственному разумению называя их фамилии, имена и отчества. Я считаю, это некорректно. Когда у нас будет закон, тогда будет четко определено, кто олигарх, а кто – нет”, – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

Под закон об олигархах, который поручил разработать Зеленский, в Украине сейчас подпадает 13 человек, заявил 11 мая Данилов.

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