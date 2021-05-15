Венедиктова рассказала, на каком основании Медведчука прослушивали в 2015 году

“Она [прослушка] у нас легализирована, санкционирована… Это были контрразведывательные мероприятия. Вы знаете, что есть судебная практика, она доказана Верховным Судом, мы можем использовать. И мы использовали”, – рассказала она.

Во время брифинга Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова 11 мая была обнародована аудиозапись телефонного разговора между, как утверждает следствие, Медведчуком и заместителем правительства Российской Федерации, с которым у Медведчука были, по словам Венедиктовой, “дружеские отношения”. Фамилию чиновника не назвали, но голос похож на голос Дмитрия Козака, который в то время занимал эту должность.

ВИДЕОАудио: Служба безпеки України / YouTube

В разговоре собеседники обсуждают перерегистрацию “Новых проектов” в Крыму. “Там лицензия с 12-го года, за которую я воевал с [тогдашним президентом Украины Виктором] Януковичем… Я сейчас создаю новое юрлицо по России и передаю это имущество из Украины туда”, – говорил собеседнику Медведчук.

Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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