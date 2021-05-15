СНБО утвердил создание цифровой телесети. Она должна покрыть 95% территории Украины до конца года

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания СНБО, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Телевидение остается главным источником получения информации. Но сегодня произошла такая ситуация, когда часть украинцев, особенно тех, которые живут на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинские каналы. Вы все об этом знаете, в прошлом году состоялось кодирование спутникового телевидения. Единственный оператор цифрового вещания [“Зеонбуд”] покрывает не всю Украину. Сигнала нет, в частности, на приграничных территориях. Для того, чтобы продолжить смотреть эти каналы, жителям этих территорий необходимо было покупать новый тюнер и формировать подписку с ежемесячной абонплатой одного из двух официальных провайдеров”, – сказал Федоров.

По словам министра, это “немалые расходы, которые далеко не все могут себе позволить”. Жители приграничных с Россией территорий Украины еще и поддаются информационной пропаганде страны-агрессора, добавил он.

“Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой сети мультиплекс MX-7. Сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и выделить на него средства. Мультиплекс предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 цифровым каналам для жителей всей страны, даже в самых отдаленных пунктах”, – сообщил Федоров.

Пресс-служба Офиса президента уточнила, что до конца 2021 года сеть MX-7 должна покрыть не менее 95% территории Украины.

“МХ-7 будет транслировать от 10 до 12 каналов. Прежде всего речь идет о государственных телекомпаниях и Общественном вещании. Все коммерческие каналы будут допущены к трансляции по результатам конкурса, который будет проводить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Оператором мультиплекса определен Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины”, – отметили в ОПУ.

Контекст:

Решение о создании MX-7 было принято в 2019 году Нацсоветом по вопросам радиотелевещания, рассказал на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Реализовать проект планируют за счет кредита 490 млн грн, который хотят получить под государственные гарантии в рамках программы обеспечения национальной безопасности и обороны. Кредит будут погашать за счет коммерческой деятельности концерна РРТ. Канал будет транслироваться в частотном диапазоне 174–230 МГц, который есть в распоряжении концерна, отметил Щиголь.

Общество с ограниченной ответственностью “Зеонбуд” является оператором национальной цифровой эфирной телесети в стандарте DVB-T2. Компания получила лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года, однако в 2011 году Антимонопольный комитет Украины начал расследование по делу оператора. В конце декабря 2015 года АМКУ признал “Зеонбуд” монополистом на рынке цифрового вещания.

В декабре 2020-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на 10 лет продлил срок лицензии “Зеонбуду”. В компании заявляют, что их аудитория составляет 20 млн телезрителей.

19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что СНБО поручил соответствующим органам провести проверку “Зеонбуда” и “сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения обороны и безопасности направлении не существовало”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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