 

В Верховной Раде заявили о претензиях Украины на Кубань

14.05.2021, 23:52, Разное
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Гончаренко возмущен тем, что Харьков и Одессу порой называют русскими городами, поэтому он решил “напомнить” России историю. Мол, еще сто лет назад жители Кубани разговаривали на украинском языке. Якобы эти “этнические земли” были отрезаны от Киева “волею судеб”.

Гончаренко считает, что люди, живущие на Кубани, забыли о том, что они являлись частью украинского народа. Он обратил внимание на фамилии граждан и их культуру: “Они выглядят иначе”. Также, по мнению депутата Верховной Рады, Кубань селами и станицами больше похожа на Украину, нежели на Россию.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная готова принять несколько регионов России. А бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол считает, что необходимо готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать, когда наступит удобный момент для этого.

Напомним, “Дни.ру” также писали, что Владимир Путин высказался об Украине на совещании с членами Совета безопасности. По мнению президента, Незалежную постепенно превращают в антипод России. Глава государства также уверен, что Кремль постоянно будет получать из Украины новости, которые требуют пристального внимания.



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