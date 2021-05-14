 

Путин: палестино-израильский конфликт происходит «в непосредственной близости» от границ России

14.05.2021, 23:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ и происходит «в непосредственной близости» от наших границ. Часть трансляции заседания вышла в эфире «России 24».

«Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как сказывается сейчас ситуация на Ближнем Востоке, имея в виду обострившийся палестино-израильский конфликт.

Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал Путин.

Также на совещании члены Совеза обсудили ситуацию в Украине и домашний арест политика Виктора Медведчука, известного как «кум Путина». Президент выразил мнение, что в Украине происходит «зачистка политического поля» и что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России». Украинский президент Владимир Зеленский при этом считает, что Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности страны.

Израиль граничит с Ливаном на севере, с Сирией на северо-востоке, с Иорданией на востоке и с Египтом на юге. С запада его омывают воды Средиземного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О ценности врага

«Маленькая война» выгодна как премьеру Израиля, так и руководству ХАМАС. Она не выгодна только тем, кто в эти дни хоронит родных

Конфликт между израильскими властями и палестинцами обострился 7 мая, когда в Восточном Иерусалиме начался процесс выселения мусульман из их домов, расположенных у Храмовой горы. Протесты сопровождались столкновениями с полицией. Беспорядки продолжились в стране после того, как Армия обороны Израиля и исламское движение ХАМАС начали взаимный ракетный обстрел. Ночью пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильская армия начала наземную и воздушную операцию в секторе Газа. Вскоре армия уточнила, что сухопутных сил Израиля на территории сектора Газа нет.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году

30.06 / Мнение: США все больше похожи на СССР?

26.07 / Вавилон не властен над тобой Разногласия граждан и властей перешли в эстетическую плоскость

13.04 / Низкий тестостерон? Похоже, низкожировая диета не для вас

25.04 / Вспышка необычной формы установлена в игровом смартфоне Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

17.02 / Больше цвета: дочь Мадонны Лурдес Леон в рекламной кампании весенней коллекции Marc Jacobs

06.09 / На Луне обнаружили ржавчину, которая образуется только при наличии кислорода

30.11 / Ученые выявили сильную реакцию иммунитета у бессимптомных носителей коронавируса

19.02 / Эксперты назвали дополнительные симптомы новых штаммов COVID-19

19.02 / Мнение: Письмо: “Не слишком ли хорошо он устроился?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика