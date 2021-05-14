Путин: палестино-израильский конфликт происходит «в непосредственной близости» от границ России

Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ и происходит «в непосредственной близости» от наших границ. Часть трансляции заседания вышла в эфире «России 24».

«Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как сказывается сейчас ситуация на Ближнем Востоке, имея в виду обострившийся палестино-израильский конфликт.

Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал Путин.

Также на совещании члены Совеза обсудили ситуацию в Украине и домашний арест политика Виктора Медведчука, известного как «кум Путина». Президент выразил мнение, что в Украине происходит «зачистка политического поля» и что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России». Украинский президент Владимир Зеленский при этом считает, что Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности страны.

Израиль граничит с Ливаном на севере, с Сирией на северо-востоке, с Иорданией на востоке и с Египтом на юге. С запада его омывают воды Средиземного моря.

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Конфликт между израильскими властями и палестинцами обострился 7 мая, когда в Восточном Иерусалиме начался процесс выселения мусульман из их домов, расположенных у Храмовой горы. Протесты сопровождались столкновениями с полицией. Беспорядки продолжились в стране после того, как Армия обороны Израиля и исламское движение ХАМАС начали взаимный ракетный обстрел. Ночью пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильская армия начала наземную и воздушную операцию в секторе Газа. Вскоре армия уточнила, что сухопутных сил Израиля на территории сектора Газа нет.

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