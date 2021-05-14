 

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

14.05.2021, 23:28, Новости дня
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Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Также увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».

Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе с 25 мая 2021 года.

Перелеты Москва-Рейкьявик и Москва-Валлетта будут выполняться по два раза в неделю, Москва-Канкун, Москва-Лиссабон и Москва-Джидда – по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда.

Кроме того, с 25 мая увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией.

«Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск-Токио)», – заявили в штабе.

Также с 25 мая возобновляются международные перелеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Напомним, авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.



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