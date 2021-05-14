 

ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных РФ стран

14.05.2021, 23:28, Новости дня
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Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение правительством РФ перечня недружественных иностранных государств якобы подрывает дипломатические отношения.

По мнению главы Евросовета, «решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», передает ТАСС.

По словам Мишеля, «усилия по разделению ЕС тщетны». «Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию», – добавил глава Евросовета.

В пятницу был опубликован утвержденный правительством РФ перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников – граждан РФ и третьих стран, а США – ни одного.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



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