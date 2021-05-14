 

Мнение: Байден и Харрис снимают маски

14.05.2021, 23:24, Разное
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Ну вот, все не зря! Стоило мне вчера только объявить о начале Организованного Сопротивления ковидобесию – уже первый результат. И какой! Как в моем любимом фильме: “Англия Америка сдалась!”

“Известие о том, что CDC разрешил тем, кто полностью вакцинирован, не носить маски, пришло в момент, когда президент встречался в Овальном кабинете с шестью республиканскими сенаторами. Все присутствующие, включая президента, были в масках, и все сняли их, когда им сообщили о новых рекомендациях CDC. Позднее вице-президент Харрис проводила совещание у себя в офисе, все участники пришли на него уже без масок, и Камала Харрис приветствовала их словами: «Я очень рада вас всех видеть».

В общем, так всё, по-простому. Сначала все, как идиоты, сидели друг перед другом в масках, “защищая от ковида” – пришло сообщение, и все дружно маски сняли. Воистину мы живем в мире победивших роботов, надо только знать, на какие кнопки нажимать.

По-моему, немного стыдно такими быть. Но ничего – люди привыкли.

Источник: Размышления вольного социолога



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