 

Samsung встроила в смартфоны поддержку аппаратных криптовалютных кошельков

14.05.2021, 23:20, Разное
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Компания Samsung создает смартфоны для поклонников новых видов платежных средств. Ее новые устройства получат поддержку аппаратных криптовалютных кошельков.
Среди многих инноваций создатели смартфонов пока мало внимания уделяют криптовалютам. В Samsung Electronics решили воспользоваться возможностью стать одними из первых в продвижении инновации. С помощью новых функций владельцы смартфонов южнокорейской корпорации смогут управлять любыми типами криптовалют. Также в аппаратах будет опция работы с децентрализованными приложениями из одного места.

Фирменная разработка Samsung Blockchain Wallet даст пользователям девайсов линейки Galaxy доступ к хранилищу ключей Samsung Blockchain Keystore. Благодаря этому станет возможным подключение к аппаратным кошелькам, среди которых Ledger Nano S и Ledger Nano X. Ещё одной полезной функцией станет отображение ленты новостей и материалов авторитетного тематического издания о блокчейне CoinDesk.

Сейчас кошелёк Samsung Blockchain, представленный два года назад вместе с Galaxy S10, поддерживает самые популярные криптовалюты и токены, среди которых Bitcoin, Ethereum, ERC, Tron (TRX) и TRC. С приложением также можно применять децентрализованные приложения с блокчейном в качестве способа аутентификации для передачи цифровых активов. Samsung открывает доступ к DApp-программам, анализируя их, и советуя клиентам лучшие.

Источник: www.block-chain24.com



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