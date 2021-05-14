Samsung встроила в смартфоны поддержку аппаратных криптовалютных кошельков

Компания Samsung создает смартфоны для поклонников новых видов платежных средств. Ее новые устройства получат поддержку аппаратных криптовалютных кошельков.

Среди многих инноваций создатели смартфонов пока мало внимания уделяют криптовалютам. В Samsung Electronics решили воспользоваться возможностью стать одними из первых в продвижении инновации. С помощью новых функций владельцы смартфонов южнокорейской корпорации смогут управлять любыми типами криптовалют. Также в аппаратах будет опция работы с децентрализованными приложениями из одного места.

Фирменная разработка Samsung Blockchain Wallet даст пользователям девайсов линейки Galaxy доступ к хранилищу ключей Samsung Blockchain Keystore. Благодаря этому станет возможным подключение к аппаратным кошелькам, среди которых Ledger Nano S и Ledger Nano X. Ещё одной полезной функцией станет отображение ленты новостей и материалов авторитетного тематического издания о блокчейне CoinDesk.

Сейчас кошелёк Samsung Blockchain, представленный два года назад вместе с Galaxy S10, поддерживает самые популярные криптовалюты и токены, среди которых Bitcoin, Ethereum, ERC, Tron (TRX) и TRC. С приложением также можно применять децентрализованные приложения с блокчейном в качестве способа аутентификации для передачи цифровых активов. Samsung открывает доступ к DApp-программам, анализируя их, и советуя клиентам лучшие.

Источник: www.block-chain24.com