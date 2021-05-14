Как проверить, любит ли вас мужчина: задайте ему всего один вопрос

О большой и красивой любви мечтают многие женщины. Довольно часто эти мечты остаются нереализованными. При этом мужчины могут петь дамам дифирамбы и клясться в чувствах. Гадать, любит или нет кавалер, не стоит. Все можно проверить с помощью двух уловок и одного простого вопроса.

Умение прощать

Влюбленный человек сможет простить небольшие оплошности. Конечно, о серьезных проступках речь не идет. Проверять умение прощать у мужчины, оскорбляя его близких или совершая какой-либо другой омерзительный поступок, точно не стоит. Можно воспользоваться довольно простой уловкой.

Например, кавалеру можно сообщить о необходимости перенести свидание. Сослаться в этом случае можно на необходимость посещения родителей. Мужчине же можно предложить отправиться к родственникам вдвоем. Закативший по этому поводу истерику парень явно не испытывает к даме никаких позитивных чувств. Обычный эгоист, думающий только о собственных интересах.

Если мужчина поймет ситуацию и перенесет встречу или вовсе отправится к родителям девушки, то значит, отношения развиваются в положительном направлении. За такого молодого человека стоит держаться.

Анализ отношений

Также стоит проанализировать отношения. Прежде всего женщине следует обратить внимание на желание или нежелание молодого человека знакомить ее со своими родственниками или друзьями. Если парень не спешит представлять девушку близким, то скорее всего, рассматривает ее в качестве “проходного” варианта.

Можно также поиграть в равнодушие. Например, на некоторое время можно отказаться от свиданий, уменьшить количество отправленных сообщений, пропускать телефонные звонки. Заинтересованный в даме молодой человек проявит нужную настойчивость и будет продолжать искать встречи. Самой же девушке с равнодушием лучше не заигрываться. Отношения “в одну сторону” никому не нравятся в принципе. Излишняя холодность со стороны партнерши может убить любые чувства.

Простой вопрос

Любовь молодого человека можно проверить и с помощью одного вопроса. Например, нужно спросить: “Какой я должна быть рядом с тобой?” Все вариации ответа сводятся к 2 большим группам. Одни молодые люди начнут описывать свой идеал девушки, называя разные качества, особенности поведения и внешнего вида. Любовью здесь и не пахнет.

Человек, испытывающий искренние чувства, просто попросит даму быть самой собой. Ему рядом не нужна идеализированная спутница. Такой мужчина ценит именно ту женщину, которая находится сейчас рядом с ним.