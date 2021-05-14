“Вакцинацию забрал на себя Степанов и, мне кажется, не справился”. Арахамия прокомментировал увольнение главы Минздрава

“В процесс вакцинации постоянно вмешивался лично президент [Украины Владимир Зеленский], доставал эти вакцины, общался с производителем индийским Serum Institute, была встреча. Потом Pfizer занимались он и глава Офиса президента [Андрей Ермак]. И когда они об этом говорили, они неоднократно слышали обратную связь от тех сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось немного позже, чем другие”, – сказал нардеп.

По его словам, возможно, из-за этого Украина получает вакцины от коронавируса позже других стран.

“Если вся страна работает на то, чтобы достать вакцины, а министерство немного тормозит, то надо менять руководство. Я хочу подчеркнуть, что [заместитель главы Минздрава – главный санврач Украины Виктор] Ляшко занимался карантином и тестами и там есть много результатов, то вакцинацию забрал на себя лично Степанов и, мне кажется, не справился своевременно с этим заданием”, – заявил Арахамия.

Он сообщил, что увольнение Степанова рассмотрят на заседании фракции партии “Слуга народа” 17 мая.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление об отставке главы Минздрава.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 13 мая в эфире канала “Украина 24” сообщал, что вопрос отставки Степанова обсудят на заседании фракции 17 мая.

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”. “Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

13 мая Степанов отметил, что достигнуть стопроцентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

С начала кампании вакцинации прививки получили 918 164 человека. Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.

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