 

СНБО ввел санкции против “воров в законе”, Зеленский поручил провести аудит госдач, в Украине хотят уволить трех министров. Главное за день

14.05.2021, 23:16, Новости дня
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Санкции… 

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 557 “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Большинство из них – иностранцы, но 15 “воров в законе” – граждане Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

… и другие решения СНБО

По итогам заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах создать кибервойска в Украине и сообщил, что поручил провести аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Зеленский завершил обращение словами: “Поздравляю всех! Весна пришла”, – видимо, отсылая к предвыборному лозунгу его президентской кампании “Весна прийде – саджати будемо”.

Кроме того, Совет нацбезопасности утвердил стратегию кибербезопасности Украины на пять лет и согласовал создание общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex.

Правительство готовит отставку трех министров

Два украинских министра –  глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко – подали заявления об уходе с должностей. 

Еще один – глава Минздрава Максим Степанов – не написал такое заявление, хотя ему предлагали в Офисе президента, подтвердил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Тем не менее, глава правительства Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление о его отставке. 

“Если нет заявления, мы должны идти немного другим путем. Он на два дня дольше: фракция, представление премьер-министру, от него – в Верховную Раду, а потом голосование”, – пояснил Арахамия. 

На Медведчука надели электронный браслет

Председателю политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” нардепу Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, надели электронный браслет. Нардеп находится под домашним арестом, сообщили в МВД. 

Зеленский сказал, что украинская власть использовала законные инструменты, чтобы лишить Медведчука возможности “бить по стране”, а кум Медведчука, президент РФ Владимир Путин – что власти Украины зачищают политическое поле от “от тех сил, которые выступают за мирное разрешение” конфликта на Донбассе и добрососедские отношения с Москвой. 

Кабмин Украины ввел госрегулирование цен на дизтопливо и бензин

Кабинет Министров Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива нужно, чтобы предотвратить злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечить доступность топлива для населения, объяснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

ВОЗ прогнозирует высокую смертность в 2021 году от коронавируса

Второй год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может стать более смертоносным, чем первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что единственным выходом из пандемии является комбинация мер общественного здравоохранения и вакцинации. 

Ситуация с эпидемией в Украине

В Украине за сутки 13 мая подтвердили 7,5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, вакцинировали 21,6 тыс. человек (обе дозы за два с половиной месяца с начала кампании по иммунизации получили 8358 человек, хотя бы одну – 918 тыс.). 

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 будет постепенно уменьшаться, так как сезон респираторных инфекций в Украине подошел к концу. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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