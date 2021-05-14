Мнение: В России заблокировали 4PDA



В России заблокировали крупнейший технофорум 4PDA

Мосгорсуд вынес решение заблокировать популярный российский техноресурс 4PDA. 14 мая сайт был внесён в базу запрещённых в России — на момент написания новости он не доступен. Согласно делу, причина блокировки — размещение ссылок на IPTV-плейлисты со спортивными трансляциями. Жалобу подал «Матч ТВ»:

Запретить КлаудФлэр, Инк создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и любое иное использование сообщения передач (телевизионное вещание) телеканала ООО «Национальный спортивный телеканал» (СМИ – телеканал «Футбол 1») на сайте 4pda.ru.

Обновлено (16:13): редакция 4PDA дата нам официальный комментарий по сложившейся ситуации: Домен 4pda.ru был внесён РКН в чёрный список на основании решения Мосгорсуда. Важный момент — РКН просто выполнил решение суда и никаких претензий к работе органов у нас нет. Мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства. Причиной блокировки стало размещение пользователями форума плейлистов содержащих один из спортивных телеканалов. Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушение вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись, тем не менее, Истцом были поданы документы в суд. В качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а КлаудФлэр Инк, соответственно у нас не было никакой информации об этих делах. То есть решения мы получили «по факту», но возможность повлиять на происходящее отсутствовала. В данный момент мы занимаемся этим вопросом.

У руководства ресурса есть месяц на обжалование решения, до этого сайт будет недоступен. Однако у сайта есть запасной домен — 4pda.to. 4PDA является крупнейшим в России техническим форумом.

https://rozetked.me/news/16819-v-rossii-zablokirovali-krupneyshiy-tehnicheskiy-forum-4pda – цинк

Объективно, от 4PDA пользы больше, чем от "Матч-ТВ".

Захаживал туда периодически. Надеюсь ресурс все-таки разблокируют, хотя конечно, для пользователей VPN это не является критической проблемой.

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