Мнение: Интересы и принципы

Специфической чертой путинского режима, которая ставит в тупик его «партнеров», является категорическое отсутствие хоть каких-то принципов. Любой субъект строит свое поведение, мотивы, действия на балансе принципов и интересов. Принципы при этом являются приоритетом, хотя всегда возможна ситуация, что ими в определенных рамках можно и поступиться при условии эксклюзивности такого шага.

Проблема с путинским режимом в том, что принципов у него просто нет. И для западных, и для не-западных «партнеров» это, вообще-то говоря, нонсенс. В мировой политике репутация и статус играют весьма немаловажную роль, а к статусу прилагаются и некоторые обязанности — слово джентльмена, к примеру. Во многом положение страны-изгоя Россия получила не по объективным показателям, а строго в субьективном поле. В кругу «своих» лгать не принято, и когда «семерка» в полном смятении осознала, что восьмой член круга избранных совершенно не намерен придерживаться принятого набора (да и вообще хоть какого-то набора) ценностей, то его с большим облегчением вытолкали взашей, воспользовавшись первым же удобным поводом.

Однако выстроить модель отношений с путинским режимом оказалось достаточно непросто. Он необучаем.

У европейцев уже была как-то подобная история. Ее звали Мария Стюарт, и Стефан Цвейг великолепно описал проблему, с которой столкнулись европейские монархи. В королевских домах Европы гуманизмом никогда не страдали, и случалось всякое. Бывало, что и коронованную особу того… Ну так получалось. Бывает. Однако в этом случае действовал определенный кодекс: нужно было в обязательном порядке изобразить скорбь, негодование, провести следствие, найти и изобличить какого-нибудь завалящего убийцу, показательно его распять. Это как раз вопрос принципа: королевская кровь священна, а потому убивать его между делом никому не позволено. А Мария с помощью полюбовника грохнула своего супруга и впала в депрессию. Никакого траура, никакого расследования, убийца шляется по кабакам и практически в открытую рассказывает про свой подвиг. И мало того — Мария через какое-то время с этим самым убивцем идет под венец. Логично, что она стала евро-изгоем, и именно она в конечном итоге открыла счет европейским королевским особам, которых официально судили и повели на эшафот. По другому обвинению (кстати, во многом надуманному и спровоцированному вроде дела «Нового величия»), но всё же.

Принципы — штука серьезная. И когда какой-то выскочивший из табакерки, но возомнивший себя пупом земли выскочка демонстративно вытирает о них свои ноги в лабутенах, то неизбежно встаёт вопрос ребром.

Но остракизм — это только первая часть решения. Есть и вторая. Она звучит вполне доступно — если у тебя нет никаких принципов по отношению к нам, то у нас не будет их и по отношению к тебе.

Сегодня Путин буквально взрыдал над тяжелой и скорбной судьбой своего ставленника Медведчука. Вслед за пресс-секретарем Песковым и начальником Думы Володиным, которые тоже успели пролить крупные крокодиловы слезы над безвинно страдающим. Путин сообщил, что на Украине «…происходит зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И, ничего – наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода…»

Слышать это именно от Путина, который чистит российское поле, буквально выжигая его напалмом, даже не смешно. Смешно слышать его стенания и упреки в адрес «наших партнеров». А партнеры просто отвечают ровно тем же. Не больше и не меньше. И по=другому уже не будет, так как рассчитывать на то, что путинский режим как-то изменится, нет ни малейшего смысла. То, что будет после него — ну, вот и посмотрим, будет ли он придерживаться хоть каких-то принципов. Не обязательно приятных Западу, но хоть каких-то. Эти ребята вообще без них, а потому вести с ними дела невозможно по определению. Хотя Кремль вряд ли поймет, о чем речь. Они на самом деле такие. И такими были всегда.

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