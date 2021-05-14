Мнение: Жильё для депутатов, совещание за рулём и давка из-за обочечников

1. Вице-премьер Марат Хуснуллин высказал весьма интересную идею, реализация которой поможет исполнить вековую мечту наших оппозиционеров – сэкономить на содержании депутатов Госдумы:

https://lenta.ru/news/2021/05/12/french_apart/

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин предложил ввести понятие «многофункциональный дом» для решения вопроса легализации апартаментов. Он напомнил, что подобная система существует во Франции. Об этом Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Новый термин будет обозначать здание, в котором находятся офисы и жилье. В качестве примера вице-премьер привел национальное собрание Франции, у депутатов которого кабинеты обеспечены всеми условиями для жизни. «Я не призываю, чтобы наши депутаты жили в кабинетах, но в мире эта практика существует», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин предложил ввести понятие «многофункциональный дом» для решения вопроса легализации апартаментов. Он напомнил, что подобная система существует во Франции. Об этом Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Если и вправду обустроить жильё депутатам прямо в Госдуме, это решит сразу несколько вопросов:

А. Прогульщиков заседаний Госдумы станет меньше.

Б. Не нужно будет предоставлять народным избранникам служебное жильё в других зданиях, что сэкономит народные деньги.

В. Поскольку депутатам гораздо меньше нужно будет передвигаться по столице, московские водители вздохнут спокойнее.

Г. Совместив кабинет с домом, депутаты окажутся почти в тех же условиях, что и обычные граждане, которые работают удалённо. Тем самым депутаты подадут важный пример обществу и ускорят цифровизацию страны.

Д. Разумеется, не всякий согласится на пятилетнее заключение в стенах Госдумы, поэтому депутатами будут становиться только наиболее самоотверженные, только готовые на жертвы ради России люди.

Е. Как следствие, репутация нашего депутатского корпуса резко повысится: люди будут уважать трудяг-законодателей, которые день и ночь пишут законы в своих кабинетах-квартирах.

Ё. В качестве бонуса, в отдельном блоке Госдумы можно поселить коммунистов, которые вновь, спустя 100 лет, получат возможность провести эксперимент по созданию дома-коммуны:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом-коммуна

Если у депутатов из КПРФ получится обобществить не только свой быт, но и доходы, это, вероятно, вернёт их сторонникам увядающую веру в коммунистическое учение.

2. «Их нравы»:

https://mag.auto.ru/article/ohiosenatorjoinsmeeting/

В Сети появился ролик о курьёзном случае во время правительственной видеоконференции в США. В ходе заседания член Сената американского штата Огайо Эндрю Бреннер ехал за рулём — он скрывал это, но получилось совсем не убедительно.

Когда Бреннер подключился к конференции, он сидел в припаркованном автомобиле. Однако чуть позже сменил фон, пристегнулся и поехал. Помимо ремня, в кадре были видны здания и другие автомобили, но коллеги никак на это не отреагировали.

Когда на видео обратили внимание СМИ, Бреннер сообщил, что вовсе не отвлекался и следил за дорогой, слушая видеоконференцию. И что в тот день у него были две встречи в разных местах, из-за чего он был вынужден ехать.

Примечательно, что произошло это в тот же день, когда на рассмотрение парламента Огайо внесли законопроект о запрете онлайн-трансляций и съёмки за рулём автомобиля, а также использования мобильных приложений.

3. К вопросу о том, как именно обочечники создают и усиливают пробки:

http://samlib.ru/e/erzylew_a_s/kwoprosuosozdaniiawtomatizirowannyhsistemuprawlenija.shtml

…где возникает затор? Там где пропускная способность магистрали уменьшается, верно? Чтобы на широком участке движение не замедлялось, на узком участке скорость движения должна быть выше. Как в аэро- и гидродинамике. А обочечники? Они искусственно, на границе зон, создают область меньших скоростей, ибо их же с обочины надо пропустить и не врезаться! То есть перед самым узким местом вместо набора скорости, из-за обочечников приходится снижать её до ноля. Та же схема работает при давке на входах и выходах в метро или при пожаре.