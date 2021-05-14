Dagens Nyheter разузнала, как шведское командование собирается создать военные проблемы для России

Поскольку отношения между сверхдержавами продолжают ухудшаться, и то одна, то другая сторона показывают силу в соседних со Швецией регионах, план развития шведских вооружённых сил на 2021—2025 годы подразумевает значительное увеличение отчислений на оборону. Высокопоставленные шведские военные рассказали Dagens Nyheter, что страна ни при каких обстоятельствах не сможет остаться в стороне от возможного конфликта НАТО и Москвы, однако у Швеции достаточно потенциала, чтобы создать проблемы даже для такого крупного противника, как Россия.



Reuters

Оборонная политика Швеции начала меняться в 2015 году, после того как РФ присоединила Крым и стала активно наращивать вооружения. Как пишет Dagens Nyheter, план развития вооружённых сил на 2021—2025 годы подразумевает значительное увеличение отчислений на оборону, поскольку отношения между сверхдержавами продолжают ухудшаться, и то одна, то другая сторона показывают силу в соседних со Швецией регионах.

«Нужно смотреть на общую картину происходящего в Арктике и в Балтийском и Чёрном морях. Российская сторона явно стала чаще проводить учения, не только более масштабные, но и более сложные», — рассказал изданию глава ВВС Карл-Юхан Эдстрём.

Как отмечает Dagens Nyheter, план развития от 2020 года подразумевает, что во всех типах вооружённых сил появятся новые подразделения. В особенности это касается сухопутных войск, в которых за десять лет количество военнослужащих должно удвоиться.

«Мы ни при каких обстоятельствах не сможем остаться в стороне от конфликта НАТО и России, если он случится неподалёку от нас, нас обязательно втянут в него. Наша важная задача — продумать план действий на этот случай и подготовиться», — говорит глава ВМС Эва Скуг Хаслум.

«У нас достаточно потенциала, чтобы создать проблемы даже для такого крупного противника, как Россия. Мы можем использовать уязвимые места оппонента в собственных интересах. Именно это мы и будем отрабатывать во время учений, развивая свои навыки. Именно для этого мы хотим нарастить силы», — добавил Эдстрём.

Как отмечает автор материала, сегодня становится очевидно, что формула холодной войны «вне альянсов в мирное время, чтобы сохранить нейтралитет во время войны», осталась в прошлом. Теперь шведские войска, как решил парламент, должны «защищать Швецию от вооружённых нападений в одиночку и вместе с другими силами, на шведской территории и за её пределами, оберегая нашу безопасность, свободу и независимость».

«20 лет назад у нас было время, но не хватало денег. Сейчас денег нам дали — зато времени нет. Это должны понять не только мы, военные, но также и Управление материально-технического снабжения вооружённых сил, и военная промышленность. Сейчас важно высокое качество за очень короткое время», — заключает Эва Скуг Хаслум.