Times – японские города отказываются принимать олимпийцев из-за обострения эпидемии

Как минимум 31 город в Японии отказался от создания тренировочных лагерей и культурных мероприятий для иностранных спортсменов в преддверии летней Олимпиады. Они приняли это решение на фоне растущего в стране недовольства тем, что её власти собираются проводить соревнования, несмотря на рост заражений COVID-19, пишет The Times.



Reuters

Японские города отзывают приглашения международным командам, которые должны были приехать в страну перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио. Всё это происходит на фоне растущего общественного недовольства из-за настойчивых заверений правительства о том, что соревнования состоятся, несмотря на обострение пандемии, пишет The Times.

К настоящему моменту как минимум 31 город из более чем 500 отказался от создания тренировочных лагерей и организации культурных мероприятий для спортсменов. Притом что Олимпиада в Токио должна начаться уже 23 июля, отмечает издание.

В обычные времена местные сообщества соревновались бы за честь принимать иностранных гостей. Но теперь они опасаются, что вспышки COVID-19 среди приезжающих спортсменов могут стать дополнительным бременем для системы здравоохранения, которая уже перегружена в связи с пандемией.

Некоторые спортивные делегации также предпочитают прибыть на Игры позже, чтобы сократить время пребывания в стране и снизить риск заражения. В их число входят паралимпийская сборная Британии по баскетболу и команда США по лёгкой атлетике, которые отменили тренировочные сборы в префектуре Тиба, расположенной рядом с Токио.

В прошлом месяце американские легкоатлеты сообщили принимающей стороне, что они отказываются от планов отправить 120 спортсменов на предолимпийскую подготовку в городах Сакура, Инзай и Нарита. Тиба — одна из префектур, где принят режим чрезвычайного положения из-за четвёртой волны коронавируса, поясняет издание.

До церемонии открытия осталось всего десять недель, и японское правительство сталкивается с растущим общественным требованием отменить Игры. Многие недовольны тем, что японские власти пытаются добиться преференций для участников Олимпиады, обращает внимание The Times.

Уровень заболевания COVID в Японии был намного ниже, чем в Европе и Северной Америке, но теперь он растёт. Во втором городе страны Осаке люди умирали из-за нехватки больничных коек, поскольку система здравоохранения не справлялась с потоком больных.

Программа вакцинации Японии остаётся самой медленной среди всех богатых экономик: прививку получили менее 3% населения. Но, вопреки предыдущему обещанию, правительство решило предложить вакцины от COVID-19 олимпийским спортсменам и чиновникам до того, как их получит большинство населения.

Вместе с тем региональные власти отклонили просьбу токийского оргкомитета зарезервировать больничные койки для спортсменов, которые могут пострадать от коронавируса. Более того, губернатор префектуры Ибараки Кадзухико Оигава выразил сомнения, что Игры вообще будут проведены.

«В зависимости от ситуации Олимпийские игры могут отменить. Если они будут проходить в ситуации, близкой к медицинскому коллапсу, который сейчас наблюдается в Осаке, мы не можем ожидать, что люди в Японии или в остальном мире согласятся с их проведением», — заявил чиновник.