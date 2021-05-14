Мнение: Разоблачитель Навального

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков разоблачил Алексея Навального, заявив, что казанский стрелок «был волонтером в штабе Навального».

Дословно: «Молодежь есть молодежь, так было всегда. Когда-то были хиппи, например. Нам нужно системно и грамотно работать в социальных сетях, ни в коем случае не переносить туда наш официальный чиновничий язык. Это особая эстетика, которую надо выучить, понять ее законы, и в этой обертке подавать то, что нужно для развития общества. […] Кстати говоря, товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был волонтером в штабе Навального» – заявил Павел Креков.

Мне вот интересно, этот крупный чиновник, дослужившийся до поста вице-губернатора, просто дурак? Или провокатор?

На снимке: вице-губернатор Павел Креков, фотография отсюда

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