Мнение: О тайной жизни того самого «глубинного народа» России

Чем живёт народ в российской глубинке?

Если углубиться в местные, региональные новостные порталы и форумы, эффект получится… шокирующий.

Это вот прямо новости с другой планеты. Или из другого времени. Из какого-то дальнего прошлого, о котором разве что в учебниках читано.

Хотя вряд ли тут стоило бы рассуждать, что вот, мол, века над Россией не властны, а потому – тысячу лет стояла и ещё тысячу стоять будет. Людям, которые занимаются этим, не до подобной глубинной философии…

В Костроме Полиция нейтрализовала шайку похитителей крышек от канализационных люков. С каждой сданной в цветмет крышки они получали 700-800 рублей. Часть отдавали таксистам, перевозившим краденное, остальное делили между собой, деньги тратили на алкоголь, табак, еду и видеоигры. Но там не молодняк какой-то, как можно было бы подумать – взрослые, солидные мужики.

А вот глава Крыма Сергей Аксёнов пожаловался, что в Симферополе местные жители воруют демпферные пружины с лифтов и сдают их в скупку металла, и это может стать причиной гибели людей. Как минимум с 59 лифтов в городе были украдены эти детали. Порядка двух сотен таких пружин пропали.

Ещё один пример такого рода – люди ходят с металлодетекторами по вымершим деревням и копают брошенные детали к сельхозтехнике. При помощи мощных магнитов тралят металл под мостами…Собирают кусочки проводов после ремонта. А самые «богатые» выкупают заброшенные или бесхозные гаражи с содержимым или предлагают услуги очистки гаража от мусора за возможность забрать себе весь находящийся в нём металлолом.

То есть, охота за металлом – это и народный промысел такой в «глубинке». И способ заработать на #жизнь, коль скоро многие занимаются им регулярно. Если посмотреть на медианные доходы по регионам России, то за вычетом городов-миллионников, окажется результат на уровне 18-20 тыс. руб. в месяц. Притом что номинальный прожиточный минимум в стране – а для РФ это грань физического выживания – порядка 12 тыс. руб. в месяц (реально требуется почти в 1,5 раза больше – 16-18 тыс. руб.).

Ну и ещё один штрих – напрочь прогнивающая коммунальная инфраструктура, на ремонт которой #денегнет. Судя по новостям, фекальные разливы в жилых домах – уже не ЧП, а часть жизни для многих городов и ПГТ. То есть, «глубинка» утопает в г***не и тонет в нищете.

Но голосует неизменно за «Единую Россию». Которая и довела до жизни такой…

Парадокс?

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