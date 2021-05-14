Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

С территории Сирии по Израилю выпущены три ракеты, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики. При этом, по сведениям телеканала Sky News – Арабия, все три ракеты упали «на открытой местности», передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».