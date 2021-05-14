В Wink стартовал четвертый сезон «Рассказа служанки»

На интерактивной площадке Wink подоспел выход четвертого сезона драматического сериала «Рассказ служанки», стартовавшего в 2017 году. Он снят по одноименному роману Маргарет Этвуд. Этот сериал дважды удостаивался «Золотого глобуса», а также получил множество других номинаций и наград.

Сюжет сериала открывает взору зрителя антиутопическое будущее человечества. Республика Гилеад, где господствует тирания, правит тоталитарный режим и установлен постоянный контроль над каждым человеком, господствующим классом выступают офицерские семьи. Почти все женщины этого общества страдают бесплодием, и лишь одна из ста способна воспроизводить потомство. Для продолжения рода в офицерских семьях принято брать в дом служанок в качестве суррогатных матерей. По сути они являются рабынями, и после рождения ребенка мать разлучают с ним, отсылая на службу к другим высокопоставленным хозяевам.

Третий сезон дал зрителям надежду, показав, как главная героиня, служанка Джун Осборн, которую сыграла актриса Элизабет Мосс, творит невероятное, она начинает восстание в республике. Развитие событий в новом, четвертом сезоне покажет во что может перерасти мятеж служанок в тоталитарном государстве. Фанаты сериала ликуют узнав, что его продлили на пятый сезон.

Источник: info.sibnet.ru