Рецепт маски для лица с дачными ингредиентами: роза, шиповник и глина

Сияние – это то, к чему мы все стремимся, верно? Кто не хочет иметь идеально гладкую кожу? Но иногда этого довольно трудно добиться. Стресс, плохой сон, хронические заболевания и гормональный дисбаланс – все это может лишить нашу кожу ее жизненной силы.

Качественный уход за кожей не должен дорого стоить. На самом деле, используя всего несколько действительно простых ингредиентов, можно добиться сияющего цвета лица просто и легко.

Создание красивого, естественного, эффективного ухода за кожей для себя и своих близких становится очевидным разумным использованием времени и ресурсов. Как насчет простой маски? Ее следует использовать один или два раза в неделю.

Ингредиенты розовой маски для лица

Формула действительно проста – сухая глина хорошего качества, шиповник и лепестки роз. Вот и все. Всего три ингредиента и пара минут работы для создания маски для лица. Почему именно эти ингредиенты?

Глина

Богатая минералами глина помогает впитывать масла и загрязнения с поверхности кожи, делая ее более чистой и свежей. Она имеет чрезвычайно тонкую и мягкую текстуру, что делает ее очень приятной в нанесении. Глина обеспечивает отличную основу для этой маски для лица. Причем тип глины можно выбрать любой.

Порошок шиповника

Шиповник богат витамином С. Индустрия косметики и ухода за кожей уже давно использует витамин С в его различных формах для осветления и оживления цвета лица. Нежные фруктовые кислоты, присутствующие в шиповнике, оказывают мягкое отшелушивающее действие, восстанавливая сияние вашей кожи.

Лепестки роз

Помимо того что лепестки роз имеют приятный аромат и успокаивают нервную систему, они прекрасно подходят для кожи. Содержат эфирные масла, гликозиды, дубильные и слизистые вещества. Они являются нежным вяжущим средством, повышающим упругость и эластичность кожи, а также помогающим предотвратить потерю влаги. Их исключительно успокаивающие свойства также помогают уменьшить покраснение и снизить чрезмерную чувствительность.

Длительный срок хранения и состав

Эта розовая маска для сияния кожи готовится в виде сухой смеси, что обеспечивает ей исключительно длительный срок хранения.

Можно менять состав ингредиентов, добавляя и другие. Например, можно добавить муку (лучше рисовую или нутовую, овсяную), измельченные травы из сада (календула, ромашка, подорожник, крапива), активированный уголь.

Рецепт розовой маски для лица

Ингредиенты:

1 чашка сухих лепестков розы;1/2 стакана глины;1/4 стакана сухого порошка шиповника.

Инструкции

В кофемолке или небольшом блендере обработайте лепестки роз до мелкого порошка. Переложите в небольшую миску или банку и добавьте глину и порошок шиповника. Перемешайте. Переложите в небольшие банки.

Как использовать маску

Нанесите небольшое количество сухой маски на ладонь. Добавьте воду или мед, пока не получится густая паста. Нанесите маску на теплую, слегка влажную кожу и дайте высохнуть в течение 5-10 минут. Для удаления используйте теплую воду и мочалку. Нанесите увлажняющий крем и наслаждайтесь свежей сияющей кожей. Используйте 1-3 раза в неделю.