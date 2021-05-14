Данилов о Козаке: Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Журналисты напомнили, что о том, что Козак лечится в Беларуси, говорил его коллега по фракции Виктор Медведчук.

“Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые и довели до такого состояния медицину”, – ответил Данилов.

Он добавил, что с вопросом об экстрадиции стоит обращаться к правоохранительным органам.

“Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом”, – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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