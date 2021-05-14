Арахамия подтвердил отставку трех министров и назвал их вероятных преемников

“Господин Петрашко и господин Криклий по собственному желанию написали. Если люди пожелали уйти со своих дожностей, я не помню ни одного случая, когда Рада не шла на это”, – сказал Арахамия.

По его словам, увольнение Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая.

“Насколько мне известны настроения фракции, с большой вероятностью он будет уволен. Будет представление о его увольнении, потом голосование в Раде, а там, как решит зал”, – подчеркнул нардеп.

Он подтвердил информацию о том, что Степанову в Офисе президента предлагали написать заявление об отставке.

“По состоянию на сейчас нет его заявления. Если нет заявления, мы дожны идти немного другим путем. Он на два дня дольше: фракция, представление премьер-министру, от него – в Верховную Раду, а потом голосование”, – уточнил Арахамия.

Наиболее вероятным кандидатом на дожность министра здравоохранения он назвал заместителя Степанова – главного санврач Украины Виктора Ляшко.

“В Министерство экономики планируется как кандидат действующий глава налоговой [службы Алексей] Любченко, а на Министерство инфраструктуры – глава “Укравтодора”, бывший наш коллега [Александр] Кубраков”, – сказал глава фракции “Слуги народа”.

По его словам, кандидаты дали свое согласие.

Контекст:

14 мая заявления об отставке написали министр инфраструктуры Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что 17 мая их увольнение, а также возможные кандидатуры на эти должности рассмотрят на заседании фракции. 18 мая вопрос об их отставке планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании. Сами министры пока не комментировали увольнение.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 13 мая в эфире канала “Украина 24” сообщал, что вопрос отставки Степанова обсудят на заседании фракции 17 мая.

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”. “Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг”.

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