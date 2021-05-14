Венедиктова: Есть ли производства в отношении Медведчука и его соратников о финансировании терроризма? Есть

Главред “РБК-Украина” Сергей Щербина спросил: “На каком этапе сейчас находится дело и сколько их, в фабуле которых есть финансирование терроризма, то есть, те основания, на которых Совет нацбезопасности и обороны принимал решение о санкциях в отношении Медведчука и его соратников?”

“Есть несколько уголовных производств в отношении этих фамилий. При этом они были внесены в Единый реест досудебных расследований в разные годы. И когда некоторые политические партии говорят: “Подождите, это же наше!” И их тоже, наверное, есть. Санкции – это политико-экономические решения (я тоже член СНБО). Санкции не имеют отношения к уголовным производствам. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Есть ли производства в отношении этих лиц о финансировании терроризма? Есть. Орган досудебного расследования – Госбюро расследований. Есть ли другие производства в отношении этих фигурантов? Есть. И в Нацполиции, и в СБУ, и в НАБУ. Я тоже слышала “А почему дали по госизмене?” Друзья, мы не в сумермаркете. Мы не можем давать вам подозрения по тем статьям, которых вы пожелаете или кто-то пожелает. Потому, что это нонсенс”, – заявила Венедиктова.

По ее словам, финансирование терроризма – “еще в производствах, они расследуются”.

“С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства”, – сказала генпрокурор.

Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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