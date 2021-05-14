СНБО утвердил стратегию кибербезопасности Украины на пять лет – Федоров

“Первый вопрос касался кибербезопасности нашей страны. Была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество документа, и актуальность – они на самом высоком уровне. От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире, – все отмечено в стратегии” – сказал Федоров.

Он отметил, что 13 мая в Украине открыли киберцентр UA30. Там работает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) – единственная в стране, которая входит в международный Форум команд реагирования на инциденты безопасности (FIRST), сообщали в Офисе президента.

“Только вчера мы открыли киберцентр, цель которого – защищать, мониторить базовые реестры Украины и персональные данные. А сегодня уже была принята стратегия, это важный шаг”, – отметил Федоров.

Также, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на заседании СНБО 14 мая обсуждали создание кибервойск Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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