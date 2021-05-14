Мнение: Техническое. 14.05.2021

Техническое.

1. До среды в отъезде по работе (в мае традиционный аврал, который трудно совмещать с блогами, телеграмами и прочей медийкой), так что особо не до блога будет. Материалы разумеется будут выходить, но меньше чем обычно. С другой стороны, в ближайшие дни выпущу то, что наприсылали читатели – там годноты порядком накопилось. Письма на почту разберу завтра-послезавтра, постараюсь всем ответить в меру возможности.

2. Само собой, онлайны в Телеграме по Израилю и Палестине пока приостановлены (до среды), но обновления по ситуации будут выходить, хотя и реже, чем обычно. так что как кому интересно, подписывайтесь https://t.me/boris_rozhin, на днях канал перевалил уже 50 000 подписчиков (сейчас уже 52,5).

Я уже и забыл, насколько выматывают онлайны по 8-10 часов и вспомнил, почему бросил это дело.

Так сказать, тряхнул стариной, но пока что перерыв. Само собой, активизация онлайнов в Телеграме не означает, что что-то поменяется в вопросах ведения блога, он как и ранее остается основным ресурсом. Просто Телеграм для ведения трансляций объективно удобнее.

3. Модератор вернется к исполнению обязанностей в начале июня. От ковида вылечился, есть антитела, но остались неприятные последствия, с которыми сейчас разбирается. Так что пока за порядком особо следить некому – кто на глаза попадется, тех обычно и отправляю на подвал. Так что потерпите пока.

PS. На деле, ХАМАС и Исламский Дхихад запустили больше ракет, чем все остальные вместе взятые, включая Илона Маска и китайцев. Но ни одной в космос, так что Рогозин может спать спокойно.

И да, у ХАМАС при большем количестве, ракеты взрываются реже, чем у Илона Маска? Как так, Илон?

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