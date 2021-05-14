 

Мнение: Техническое. 14.05.2021

14.05.2021, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Техническое.

1. До среды в отъезде по работе (в мае традиционный аврал, который трудно совмещать с блогами, телеграмами и прочей медийкой), так что особо не до блога будет. Материалы разумеется будут выходить, но меньше чем обычно. С другой стороны, в ближайшие дни выпущу то, что наприсылали читатели – там годноты порядком накопилось. Письма на почту разберу завтра-послезавтра, постараюсь всем ответить в меру возможности.

2. Само собой, онлайны в Телеграме по Израилю и Палестине пока приостановлены (до среды), но обновления по ситуации будут выходить, хотя и реже, чем обычно. так что как кому интересно, подписывайтесь https://t.me/boris_rozhin, на днях канал перевалил уже 50 000 подписчиков (сейчас уже 52,5).
Я уже и забыл, насколько выматывают онлайны по 8-10 часов и вспомнил, почему бросил это дело.
Так сказать, тряхнул стариной, но пока что перерыв. Само собой, активизация онлайнов в Телеграме не означает, что что-то поменяется в вопросах ведения блога, он как и ранее остается основным ресурсом. Просто Телеграм для ведения трансляций объективно удобнее.

3. Модератор вернется к исполнению обязанностей в начале июня. От ковида вылечился, есть антитела, но остались неприятные последствия, с которыми сейчас разбирается. Так что пока за порядком особо следить некому – кто на глаза попадется, тех обычно и отправляю на подвал. Так что потерпите пока.

PS. На деле, ХАМАС и Исламский Дхихад запустили больше ракет, чем все остальные вместе взятые, включая Илона Маска и китайцев. Но ни одной в космос, так что Рогозин может спать спокойно.
И да, у ХАМАС при большем количестве, ракеты взрываются реже, чем у Илона Маска? Как так, Илон?

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / Врач Комиссарова назвала опасность яиц

07.05 / В Северной Корее перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

05.11 / «Еще по одной», или «Как Надя пошла за водкой»

02.10 / Эммануэль Макрон приобрёл дом на острове Святой Елены

15.09 / Объединение, поглощение, заглот – эволюция идеи Союзного государства

19.03 / Мнение: Досрочные выборы

26.11 / Такой худенький Валя – Личное мнение

27.03 / Мнение: Военный парад в Мьянме

22.03 / Интимные услуги в домах для престарелых

28.04 / Названы симптомы для вызова скорой помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика