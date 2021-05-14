Мнение: В рамках мандата

Пашинян сообщил, что Франция готова оказать военную помощь в рамках мандата ООН по вопросу урегулирования конфликта на армянской территории, куда были введены азербайджанские военные.

Мандата Совбеза ООН у Франции, понятно, нет. И, кстати, неизвестно, есть ли вообще у него перспективы, но в данном случае важно то, что Франция уже готова оказать военную помощь, а вот ОДКБ словесно выражает непреклонную решимость, но вопрос лишь в стадии изучения.

Честно говоря, даже как-то не верится, что всё начинает вот так быстро рассыпаться. Хотя, скорее всего, в отличие от распада СССР всё будет происходить гораздо более мучительно. В Союзе республиканские номенклатуры к началу девяностых уже приняли решение на «развод», а потому он произошел относительно быстро. Это позволило удержать управляемость и не дало возникнуть вакууму власти (хотя в отдельных новых странах без этого не обошлось). Сейчас, похоже, всё будет иначе — решения будут приниматься с невероятным опозданием, когда пространство решений будет попросту отсутствовать.

Распад российской зоны влияния так и происходит — нет никакой проектности, всё делается «по факту», решения запаздывают и принимаются, когда обстановка перешла на другой уровень, а предыдущий этап уже зафиксирован. Это всё может происходить достаточно долго — возможно, несколько лет. Но процессы уже начались и принимают необратимый вид. Пожалуй, только обычная человеческая инерция восприятия не позволяет увидеть в происходящем качественные сдвиги.

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