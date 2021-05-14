Мнение: Счастливые сан-маринцы, несчастные сейшельцы и дипломаты с поражением мозга

1. Спасибо «Спутнику V», коронавирус в Сан-Марино побеждён. Оперативно обкололи всех граждан русской вакциной, теперь наслаждаются жизнью. Маленькая гордая страна вновь оправдывает свой официальный титул «самой безмятежной республики»:

https://www.youtube.com/watch?v=0kGLoCvTMXw

Успех вакцинации поистине ошеломляющий:

https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/pressreleases/primenenie-vaktsiny-sputnik-v-pozvolilo-san-marino-stat-pervoy-stranoy-v-evrope-pobedivshey-koronavi/

На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Таким образом, показатель среднедневного инфицирования сократился в 250 раз.

Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений.

Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС.

Вакцинация населения в Сан-Марино также позволила сократить смертность от коронавируса до нуля.

В Сан-Марино закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом.

Россиянам о таком остаётся только мечтать. Мы с вами живём в свободной стране, поэтому о принудительной вакцинации от коронавируса не может быть и речи. Добровольная же вакцинация идёт очень медленно: процент ответственных граждан невысок.

2. Российская вакцина работает, иностранные — нет:

https://expert.ru/2021/05/12/vaktsina/

Сейшельские Острова, которые накрыла новая волна коронавируса Covid-19, несмотря на вакцинацию большей части населения, ведут переговоры о закупке вакцины Спутник V, сообщает Bloomberg.

Российская вакцина была разрешена для экстренного использования на архипелаге в Индийском океане в марте. Посольство России в столице Сейшельских островов Виктории подтвердило переговоры во вторник.

В стране с населением 98 000 человек 62,2% населения вакцинировано двумя дозами вакцины Sinopharm или AstraZeneca Plc. Однако число активных случаев заболевания увеличилось более чем вдвое за неделю до 11 мая, и 37% из них составили люди, принявшие две дозы вакцины, отмечает агентство.

3. Бедные наши дипломаты, с кем им приходится иметь дело. Работники Госдепа, похоже, реально поехали кукухой на почве русской угрозы. Того и гляди начнут носить шапочки из фольги. Разумеется, специальные, закупленные по тендеру в правильных фирмах, по 20 тысяч долларов за штуку:

https://news.ru/usa/nyt-povrezhdenie-mozga-vyyavili-bolee-chem-u-130-amerikancev-za-rubezhom/

С загадочными проблемами, связанными с повреждением головного мозга, столкнулись более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на ряд официальных лиц.

Изначально стало известно о 60 случаях на Кубе и в Китае. Позже повреждения были зафиксированы у дипломатов, работавших в Европе и странах Азии. Случаи, зарегистрированные внутри страны, вероятно, являются последствиями произошедшего с сотрудниками за границей.

По информации NYT, степень повреждений варьируется от головных болей до мыслей о суициде.

Похожие инциденты получили распространение порядка пяти лет назад. Администрация экс-президента Трампа пыталась усилить участие Минобороны в расследование произошедшего, однако возникли трудности из-за федеральной защиты данных о здоровье, ограничивающей доступ к необходимой информации.

В настоящее время, по информации издания, сбором данных для выявления вероятных закономерностей занимается Совет национальной безопасности.

Кроме того, специальное подразделение для сбора данных о новых похожих инцидентах создано в ЦРУ. Ответственным за расследование назначен заместитель директора Дэвид Коэн.

Ранее сообщалось о расследовании в США двух инцидентов, схожих с воздействием «направленной энергией» на американских сотрудников за границей. В настоящий момент нет точного понимания, связаны ли эти случаи между собой. Участники расследования не исключают, что за атаками может стоять Россия, но говорить об этом однозначно нельзя.

Ранее американцы жаловались, что будто кто-то их терроризирует некими «ужасными звуками» на Кубе. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром.

Как заявили источники, пока неясно, связаны ли эти случаи на территории США с похожими инцидентами за границей. Причастные к расследованию полагают, что за атаками может стоять Россия, но пока об этом нельзя говорить однозначно из-за отсутствия информации. Среди подозреваемых был также назван Китай.

Как сообщал телеканал, в этих случаях прослеживается сходство с так называемым «гаванским синдромом» среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации «акустических атак», МИД РФ называл эти обвинения «полным абсурдом и странными инсинуациями».

Всё-таки хорошо, что коронавирус возник в Китае, а не где-нибудь в США или Европе. Иначе ответственными за эпидемию немедленно назначили бы русских.