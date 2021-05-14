 

ПН – соратники Медведчука назвали преследование политика организованной властью травлей

14.05.2021, 22:08, Новости дня
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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверены, что организованная властью травля Виктора Медведчука — это «явный показатель скатывания Украины к диктатуре». Как передаёт «Перший незалежний», депутаты считают, что попытки засудить политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы, и призывают прекратить давление на суд и «оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию».


Reuters

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что уже первые судебные слушания по делу Виктора Медведчука показали, что все улики сфальсифицированы, созданы с массой нарушений и не имеют под собой никаких фактов. Как передаёт «Перший незалежний», депутаты уверены, что главным и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция политика.

«Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещён в тюрьму. Репрессии против оппозиции — это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти», — сказала украинская оппозиционная партия.

Депутаты также добавили: организованная властью травля Виктора Медведчука — это «явный показатель скатывания Украины к диктатуре», а попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы. 

«Мы требуем от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против главы стратегического и политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию», — призвали украинские депутаты.



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