Le Figaro – без вмешательства Запада конфликт Израиля и Палестины перерастёт в катастрофу

Реакция США и Европы на столкновение Израиля и Палестины пока ограничилась призывами к спокойствию и умиротворению, однако Запад не вправе и дальше игнорировать конфликт, грозящий перерасти в полномасштабную войну, пишет Le Figaro. Учитывая, что сами стороны не намерены снижать градус напряжённости, а арабские страны проявляют безразличие к вопросу, без активной дипломатии европейцев и американцев ситуация может превратиться в катастрофу для региона, предупреждает газета.



Reuters

Как напоминает Le Figaro, реакция США и Европы на столкновения между израильтянами и палестинцами пока ограничилась призывами к спокойствию и умиротворению. В 2020 году Европейский Союз с его «фасадным» единством внёс свой вклад в наложение вето на план «мира» для Ближнего Востока, предложенный Дональдом Трампом и крайне благоприятный для Израиля. После этого европейцы сосредоточились на решении неотложных дел, от кризиса в области здравоохранения до нестабильности на Ближнем Востоке и угрозах со стороны РФ и Китая, отмечает издание.

По словам газеты, на протяжении долгих лет израильско-палестинский конфликт был «отодвинут на периферию основных международных проблем». Отсутствие решения, усиление исламистских течений в Палестине, непримиримость Биньямина Нетаньяху и его неопределённое будущее, появление более неотложных угроз — все эти причины заставляли Запад регулярно отвлекаться от конфликта. К этому добавилось безразличие арабских стран, которые перестали считать заступничество за Палестину непреложным после 11 сентября 2001 года, «арабской весны», появления «Исламского государства»* и усиления иранской угрозы, начав использовать этот вопрос во внутриполитических целях. Кроме того, более десяти лет крупные международные конфликты происходили в других частях региона, в том числе в Сирии и Ливии, где постепенный вывод войск США ослабил позиции европейцев и в то же время ускорил приход новых держав — России, Турции и Ирана.

На взгляд автора статьи, потеря центральной роли израильско-палестинского конфликта была подтверждена сближением Израиля с арабскими странами, начиная с лета 2020 года. «Соглашения Авраама, подписанные Израилем с ОАЭ и Бахрейном под эгидой Дональда Трампа, нанесли смертельный удар по убеждению, что разрешение палестино-израильского конфликта является непременным условием признания Израиля государствами Персидского залива», — замечает издание. Трагическое возвращение израильско-палестинского конфликта и вызывающая беспокойство череда столкновений сегодня подрывают эту уверенность.

Как напоминает газета, приоритет президента США Джо Байдена состоял в том, чтобы пересмотреть ядерное соглашение с Ираном, что спровоцировало серьёзную напряжённость в отношениях с Израилем. «Недавние события доказывают, что ни администрация США, ни европейцы не могут продолжать игнорировать конфликт», — констатирует Le Figaro. Крайняя нестабильность ситуации сегодня угрожает сложному переустройству, происходящему на Ближнем Востоке. «Чего будут стоить соглашения Авраама, и без того ослабленные рукой Байдена, протянутой иранцам, если палестинское дело вновь воспламенит арабские улицы, особенно в странах Персидского залива?» — задаётся вопросом автор публикации.

Как отмечает газета, решение уравнения по урегулированию конфликта оказалось необычайно сложным. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время недавней предвыборной кампании не счёл нужным даже упоминать о палестинском вопросе, и предсказать, какова будет его позиция в условиях угрозы потери власти, невозможно. С палестинской стороны также не существует контактного лица, к которому можно было бы обратиться с целью «потушить пожар». Дискредитированная палестинская администрация отменила парламентские выборы, боясь проиграть их. В то же время ХАМАС продемонстрировал способность олицетворять «сопротивление», однако он не контролирует молодёжь на улицах, чью ярость подпитывают социальные сети.

В таком контексте искушение США и Европы сложить полномочия имело бы разрушительные последствия, предупреждает издание, призывая Запад «срочно вернуться к активной дипломатии в вопросе израильско-палестинского конфликта».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.