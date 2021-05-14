 

Факты – Макаревич рассказал украинцам, чей борщ на самом деле

14.05.2021, 22:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский певец Андрей Макаревич считает, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским. Как пишут «Факты», Макаревич добавил, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире, — не нужно.


Facebook

Российский певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским. Как пишут «Факты», артист, объясняя своё мнение по этому поводу, спросил: «Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?».

«Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и на Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский», — заявил Макаревич.

Артист сравнил украинский борщ с польской водкой.

«Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?» — спросил артист.

Музыкант рассказал, что любит разный борщ, главное — чтобы он был сделан с умением и любовью. Также он подчеркнул, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире, — не нужно.

«Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было на Украине, но тогда её еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был», — заявил Андрей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Нардепа Юрченко арестовали, в ЕС Лукашенко назвали нелегитимным. Главное за день

06.04 / США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне

30.03 / Более 30 случаев тромбоза выявлено в ФРГ после применения вакцины AstraZeneca

13.04 / Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией

24.07 / Ставшая мечетью Айя-София открывает двери для верующих

09.09 / В США объявили о сокращении числа военных в Ираке

11.02 / Нардеп Яременко: Украине нужно быть гиперактивной в блокировании строительства газопровода “Северный поток – 2”

27.08 / Ученые рассказали, как обратить вспять повреждения спинного мозга

08.12 / “Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!” Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

01.03 / Навальный будет сидеть в колонии “красной зоны”. Заключенные там живут в бараках, их постоянно запугивают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика