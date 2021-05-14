Остатки сладки – Личное мнение

Несколько лет назад я читала «так себе» роман, в котором меня зацепила одна мысль. Зацепила правдой, против которой — не попрёшь.



Фото: Соцсети

Герой романа, оплакивая внезапную смерть сына-подростка, сожалеет о том, что не сказал мальчику то, что должен был. Не поддержал, когда мог бы.

Среди несказанного — правда о расстановке сил во взаимоотношениях полов.

Герой винит себя за то, что не объяснил сыну очевидное: те королевы класса, которые сейчас смотрят на него — прыщавого и неуклюжего — свысока, будут бегать за ним, соблазнять его, заглядывать ему в глаза, когда им всем исполнится лет по 30.

К тому времени мужчина расправит крылья, избавившись от подростковой неуверенности в себе, а женщина начнёт увядать, обрастая комплексами по поводу возраста.

Я не помню ни названия романа, ни его автора, ни толком сюжета. Помню лишь, что, мысленно обращаясь к умершему сыну, отец говорит ему: «Не переживай, сынок. Все они будут твои».

Интервью Анастасии Волочковой и её «Олега» — наглядная демонстрация правдивости этих слов.

https://t.me/lenamiro/8793

Вы помните, какая она была? Настя была не просто королевой 10 «Б» и не просто самой красивой девочкой с потока. Она была примой Большого театра. Прекрасной, восхитительной, неземной красоты дивой.



Фото: Соцсети

Прошли годы. Простите за банальность, но они действительно прошли, а вместе с ними у Насти иссякли поклонники категории «А», потом и категории «Б». Сейчас у Насти — Олег, имя которого начинается на ту же букву, что и слово «омега».

Настя досношалась до поклонника категории «омега».

Чтобы вдуть королеве класса и даже приме, мужчина должен просто выжить. Больше от него ничего не требуется.

Выжил — будет тебе и борщ, и ласка, и собачья любовь от бабы, и даже шпагат в постели, пусть и с потрёпанной пилоткой между раскинутыми в разные стороны конечностями.

Олег — не единственный лузер, получивший в койку, пусть и старую, но известную и, в прошлом, видную бабу.



Фото: Соцсети

И нынешний муж Светки Бондарчук, и жених актрисы Макеевой тоже смогли. Просто потому, что дожили.

Лет 20 назад эти тётки — тогда ещё молодые и длинноногие — в сторону таких мужичков даже не плюнули бы. А теперь их пусть и длинные, но уже даже не второй свежести ноги премиальным мужикам не нужны, а, значит, достанутся тем, для кого и остатки — сладки: Олегам, Серёжкам Харченко, и гастрабайтерам, строящим дачи артисткам.

Так выглядит правда. Нравится она вам, девушки, или нет.

И чтобы не быть ещё одной песчинкой, на которых держится эта правда, нужно быть человеком, а не только обладательницей скоропортящихся женских половых признаков.

Иначе будете посмешищами, как Настя, как Светка, как артистка Макеева.

Согласны с такой правдой? Почему?

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