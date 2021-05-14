Мнение: Письмо: “Не запороть шанс на восстановление отношений”

Попробуйте это письмо самостоятельно разобрать.

Не буду говорить, кто это и что тут. Сами решайте.

aristeksystems

Здравствуйте, Эволюция! Пишу в надежде на разбор, ситуация разворачивается прямо сейчас, и если повезёт, я надеюсь сделать правильные шаги и не сделать неправильных.

Мне 35 лет, я в разводе, есть ребенок 7 лет.

Зарабатываю хорошо, могу сама полностью обеспечить себя и ребенка, но бывший муж тоже принимает активное участие – часто забирает сына на выходные, иногда на каникулы, оплачивает кружки, которые сам выбрал. Общаемся с ним по-дружески.

В сентябре я познакомилась с парнем в сети, он младше меня на 6 лет, симпатичный, умный, с интересной творческой работой, очень тактичный и галантный.

Сначала мы просто дружили, у нас оказались схожие интересы и хобби – на почве одного из них как раз и пересеклись онлайн.

И довольно быстро перешли в оффлайн.

При общении вживую мне стало казаться, что я ему нравлюсь, но я не была уверена, хочу ли его. И когда он спустя буквально пару встреч позвал меня вечером к себе в гости посмотреть кино и поужинать, я сказала, что приеду – но только как друг.

Он согласился.

Мы действительно просто ужинали и смотрели кино, болтали обо всём, потом я уехала домой.

И он написал вдогонку – хорошо, что ты предупредила меня вчера, иначе я точно не выдержал бы и начал приставать, ты такая привлекательная)

Я на это ответила смайлом, но для себя уже чётко отрефлексировала, что он меня будоражит, и что в следующий раз я хочу с ним переспать.

Потом я уезжала на неделю в командировку, он провожал меня в аэропорт и в день возвращения спросил, нужно ли встретить.

Я отказалась, хотела сначала заехать домой привести себя в порядок.

И потом в тот же вечер сама написала ему и спросила, можно ли приехать к нему посмотреть кино.

Он обрадовался, сказал конечно – я приехала, и там уже после кино всё понеслось.

В сексе с ним оказалось просто безумно хорошо, прямо с первого раза, ни с кем раньше не было вот такого совпадения без притирок.

Судя по его поведению, ему тоже было классно.

Следующий день провели вместе, он выглядел очень счастливым, говорил много ласковых слов, готовил для меня, обнимал, целовал.

Я тоже много восторгов ему наговорила, какой он классный.

Вечером уехала домой с мыслью – боже, кажется, это идеальный мужчина, как мне повезло.

Но следующие пару дней он в переписке был таким, будто между нами ничего не произошло. Я первая присылала поцелуйчики и писала что-то ласковое – он отвечал, но сам не инициировал романтическую переписку, только дружескую.

Я сильно загналась, решила, что он наверное отошёл от первоначальной эйфории и начал грузиться, что ребенок, сложности и т.д.

Ну и я не придумала ничего лучше, как прямо спросить – мол, вижу, тебя что-то напрягает? Как будто хочешь откатить обратно в дружеский формат?

Он ответил – нет, просто у меня два года не было девушки, отвык и не знаю слов любви (тут уже постфактум вижу, что это его оправдание на мои щипцы).

А потом он добавил, что он слишком много крутит страхов в голове, и надо бы ему научиться отпускать всё это и наслаждаться моментом.

Я спросила, что за страхи – он сказал, что заглядывает вперед и думает, к чему всё это может привести и как ему встроиться в мою жизнь с ребенком и т.д.

Я поняла, что была права, что парень гиперответственный и теперь переживает, что обязан на мне жениться и воспитывать моего ребенка, и это ему весь кайф обламывает и никакой романтичной переписки не хочется уже.

Сказала ему, чтобы не парился раньше времени, к чему всё это приведёт.

А даже если и приведёт к чему-то серьезному – то у меня и няня есть, и бывший муж с ребенком занимается, и бытовых проблем никаких – сложно точно не будет.

Он вроде успокоился и оттаял – начал писать всякое романтичное и ласковое, и страстное, начали встречаться, в основном по выходным.

Я влюбилась в него жутко!

Он был очень заботливым, внимательным, нежным, делал подарки, я ему тоже, ездили вместе отдыхать в интересные места.

Познакомил с родственниками и друзьями – я его со своей компанией друзей познакомила, все друг-другу очень понравились, весело проводили время.

С ребенком, правда, не предлагала познакомить – помня про его страхи, решила дождаться, когда сам захочет.

А он не предлагал. И я постоянно гоняла в голове тот эпизод, когда он испугался сложностей. Думала, ну вот – недостаточно сильно он в меня влюблён, всё равно ведь грузится и боится этой ответственности (хотя её вроде нет пока).

А он молодой, и нахрена ему всё это надо.

Короче, накручивала себя.

Не без повода – иногда было видно, что он уходит в себя и чем-то тяготится. Сейчас я понимаю, что тяготился он в основном тем, что я слишком много его сил, времени и внимания тянула, и у него тупо ресурса не хватало на его привычную жизнь и работу.

Я всё его пространство стремилась собой заполнить.

Это, конечно, было стрессово для него – но я как одурела и не замечала причину его дискомфорта, меня заело вот то старое “он боится ответственности и это гасит его чувства ко мне”.

И вместо того, чтобы как-то адекватно реагировать и компенсировать это – я начала вести себя очень некрасиво.

Высказывала какие-то обиды, что вот тут недодал внимания, вот здесь недодал эмоций.

Я была уверена, что он очень сильно во мне заинтересован, потому что были моменты, когда он вёл себя как очень сильно любящий мужчина – но как только градус снижался, я злилась.

Меня тогда как бес попутал.

И щипцы, и нравоучения были, и нытьё “А я действительно тебе так сильно нравлюсь или ты из вежливости?”

Он постоянно меня успокаивал, мол хватит глупости говорить – посмотри, я только о тебе и думаю целыми днями, забудь ту историю, зря я тебе сказал.

И в целом-то всё реально хорошо было, и заботы было достаточно, и ласки, золотой парень был, если честно. Но мне казалось, что мало, что нужно больше, чтобы точно быть уверенной, что запас его любви будет больше, чем страх перед ответственностью.

После одного такого наезда с моей стороны он написал мне отповедь, что я очень классная, но он судя по всему не может дать мне столько чувств, сколько мне нужно, и не хочет делать больно.

Для меня это был как ушат холодной воды, я поняла, что переоценила свою значимость для него, и что он вежливо предлагает расстаться.

Написала – это значит, что ты предлагаешь расстаться?

Он ответил, что приедет через час и мы поговорим.

Я готовилась к худшему, очень переживала.

Когда мы встретились, он сказал, что у него уже был печальный опыт, когда девушка хотела любви больше, чем он мог дать, и когда он ушёл, пыталась спрыгнуть с моста.

Тут я осознала, что он считает, что я влюблена больше, чем он.

И в целом он прав.

Я тогда сказала, что с моста прыгать точно не буду, если захочешь расстаться – расстанемся. Но мне было бы жаль терять всё то хорошее, что между нами было (а хорошего всё-таки очень много было, даже несмотря на мои закидоны – в перерывах между ними я старалась сделать для него всё, чтобы ему было хорошо).

Он сказал, что ещё пару часов назад он не был уверен ни в чём. А вот сейчас смотрит на меня, и понимает, что тоже не готов расставаться.

Давай, говорит, попробуем дальше.

Ну и мы помирились и поехали к нему.

После этого был золотой период, я перестала загоняться, он стал вдвойне ласковым и заботливым, я очень старалась отвечать тем же, прямо целенаправленно думала – что хорошего я могу для него сделать? И делала.

Это продолжалось два месяца, а потом у него на работе начался сложный проект, плюс несколько форс-мажоров, и он сильно не укладывался в сроки.

Начал работать даже в выходные. Как-то раз тупо полдня просидел за компом, а я в своём телефоне – даже словом не перемолвились.

Я поняла, что отвлекаю, что надо не напрягать его в такой момент. Сказала, милый, ты зашиваешься же, вижу, да и у меня последнее время дел дохрена – давай следующие выходные пропустим?

Я от чистого сердца предложила, без кислых щей и без упрёка.

Но, видимо, шлейф моих прошлых закидонов сработал – и он взбесился.

Сказал, чего ты опять выдумываешь, зачем опять накручиваешь себя, если я сижу работаю – это не значит, что ты мне мешаешь!

Я как могла уговорила, что не это имела в виду, что всё хорошо и просто хотела дать ему и себе спокойно заняться делами.

В итоге следующие выходные провели врозь.

И я почувствовала от него холод, он начал отдаляться.

Почти не писал.

Ну, думаю, работает.

Но интуиция вопила, что всё плохо.

К следующим выходным он написал и предложил сходить на выставку и поужинать потом. Я с радостью согласилась.

А он пишет – прости, но я наверное после ужина тебя домой отвезу, а сам продолжу работать.

Тут я поняла, что это конец.

Говорю, зачем после ужина – может просто поспим в обнимку, а уже утром я уеду домой?

Он долго что-то писал, потом стирал видимо…

В итоге позвонил и говорит – не могу это обсуждать заочно, сейчас приеду, надо поговорить.

Ну, у меня душа в пятки ушла.

Приехал, встретились в кафе рядом с моим домом.

Он смотрит на меня равнодушными глазами и говорит – прости, я хочу с тобой расстаться.

У меня за последние две недели все чувства к тебе просто исчезли, их больше нет.

Я говорю – ок, поняла.

Он начал что-то говорить типа спасибо тебе за всю ласку и нежность, что ты мне давала, но я уже не слышала ничего…

Говорю – я домой пойду. И ушла.

Ломало меня сильно, очень плохо было.

Еле-еле находила силы на работу и ребенка, плохо спала, почти не ела.

Думала, что сама всё испортила.

Идеального мужика потеряла.

Через две недели ломки поняла, что не могу больше – хочу его увидеть и всё ему рассказать, какая я была дура, как была неправа, как всё осознала и больше никогда не буду выносить ему мозг и занимать собой всё его пространство, только пусть даст мне ещё один шанс.

Краем сознания понимала, что так делать нельзя – но это было выше моих сил.

Дождалась срока, когда он должен был по моим подсчётам закончить сложный проект и немного освободиться – и написала ему.

Просто – как дела, как работа.

Он ответил доброжелательно и подробно, спросил о моих делах.

Я говорю – можно к тебе приеду? Поговорить очень хочу.

Он отвечает – это опасно, ко мне ехать. Я тебя слишком сильно хочу, это всё плохо закончится.

Тут я тихонько офигеваю от таких признаний – выходит, не все у него чувства ко мне закончились, что-то осталось.

Пишу – не парься, всё хорошо будет))

Он пишет – ладно, приезжай.

Я вся на нервах, приехала, он меня встретил – и вижу по глазам, реально хочет меня, вот прямо сейчас.

Смотрит так, за руку берет…

Ну мы сели, попили чаю, он говорит – рассказывай.

Я всё рассказала, всю свою заготовленную речь.

Он говорит – не могу сейчас ничего тебе сказать, не могу принять решение. Понимаю, что ты объективно самая классная женщина из всех, кто у меня был – но чувства так и не вернулись.

Я говорю, ты же хочешь меня?

Он – хочу. Но боюсь сделать тебе больно, если потом не смогу ответить на твои чувства.

Я говорю – забей, и лезу к нему целоваться.

Тут ему срывает крышу, он на меня набрасывается, раздевает, рассказывает, как все эти две недели дико меня хотел, фотки мои рассматривал старые и всё такое.

В общем, страстная ночь, всё офигенно.

Утром завтракаем вместе, я смотрю – он опять загрузился.

Говорю, давай попробуем просто общаться пока, без всяких ожиданий и обязательств, просто приятно проводить время вместе иногда.

Он – хорошо, давай попробуем.

Уехала домой, пару дней не писала ничего, потом скинула пару смешных картинок и интересных новостей про общее хобби – он отвечал сдержано.

Ближе к выходным зову его на выставку. Он отвечает – прости, не могу так.

Как будто мы снова встречаемся. А я перегорел и не хочу отношений.

Я говорю, всё норм, это не отношения, мы же договорились)

Он говорит – ок, но всё равно в эти выходные хочу отдохнуть и побыть наедине с собой, прости.

Я пишу – да всё в порядке, не извиняйся, я понимаю) Месяц был реально тяжёлым.

Он отвечает – да, я дико не в ресурсе, если честно.

Ну и я исчезла с радаров на две недели, не трогала его – я же теперь всё осознала и решила не напрягать.

Через две недели позвала его погулять, он в хорошем настроении был, согласился.

Встретились, отлично провели время, я вообще без всяких ожиданий пришла – будь что будет. А он был теплее, чем в прошлый раз.

Постоянно вспоминал какие-то милые моменты из того времени, когда мы были вместе.

Вечером спрашивает, ну что – к себе поедешь или ко мне?)

Я говорю – к тебе)

В итоге снова ночь любви, он очень нежный, слова всякие ласковые говорит, на следующий день до вечера у него была – не хотел отпускать.

Потом опять всю неделю не пишу ничего, боюсь тревожить.

В субботу не выдерживаю – кидаю ему эротическую фотку.

Он пишет – айай, что ж ты делаешь)) приезжай?

Приехала, конечно.

А он ещё теплее, чем в прошлый раз – обнимает, целует, расспрашивает про всё, вкусняшками кормит, говорит, какая ты классная, девочка моя, ты же только моя девочка?

Я думаю, ну дела…

То ли у него чувства ко мне возвращаются.

То ли это он так тактично пытается выяснить, не трахаюсь ли я с кем-то ещё и безопасно ли со мной?

В общем, опять я все выходные у него, возвращаюсь домой – переписываемся.

Как будто всё потихоньку возвращается к прошлому формату, только негласно, без обсуждений кто мы друг-другу.

И я теперь конечно хотела бы всё вернуть, но не знаю, как дальше себя вести.

Продолжать как есть – вроде бы логично, раз это приносит положительный результат.

Но иногда думаю – а что, если это только кажется, что результат положительный?

Может, это не чувства у него возвращаются, а просто он успокоился и решил принять от меня предложенный формат секс-онли?

И я так и застряну в этом?

Хотя, на него это не очень похоже, он очень правильный и романтичный, и стремится сохранять красивый образ себя как рыцаря, то есть просто секс без чувств вряд ли бы его интересовал.

В общем, я сейчас в тупике и не знаю, как мне действовать дальше.

С одной стороны, я понимаю, что многое сделала неправильно, включая то, что сама ему навязалась после того, как он от меня ушёл.

А с другой стороны – кажется, что всё-таки история не закончена, и у меня есть шанс вернуть эти отношения и на этот раз строить их красиво, быть внимательной к его интересам и потребностям и не эгоцентричной.

А потом думаю – а может, это я сливаюсь так? Может, это корона Победительницы?

Если попаду на разбор, очень надеюсь разобраться во всём этом – либо перестать сливаться (если это слив), либо не запороть шанс на восстановление отношений, если он есть.

Спасибо, что прочитали.