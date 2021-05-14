 

Мнение: Чем Юля хуже?

14.05.2021, 21:46, Разное
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Кто-нибудь может объяснить, почему соцсети набросились на бывшую участницу дуэта «Тату» Юлю Волкову, которая собралась балотироваться в депутатки Госдумы от «Единой России» в Ивановской области?

Чем она хуже безликих депутатов и депутаток, которые сейчас коротают время  в Госдуме во фракции «Единая Россия»? Какая разница, кто будет нажимать на кнопки, голосуя за законы, придуманные не ими?   Что произойдет в стране,  что измениться в жизни россиян, если Юлю Волкову омандатят?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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