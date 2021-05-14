Мнение: Чем Юля хуже?

Кто-нибудь может объяснить, почему соцсети набросились на бывшую участницу дуэта «Тату» Юлю Волкову, которая собралась балотироваться в депутатки Госдумы от «Единой России» в Ивановской области?

Чем она хуже безликих депутатов и депутаток, которые сейчас коротают время в Госдуме во фракции «Единая Россия»? Какая разница, кто будет нажимать на кнопки, голосуя за законы, придуманные не ими? Что произойдет в стране, что измениться в жизни россиян, если Юлю Волкову омандатят?

Фотографии отсюда

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