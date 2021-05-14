Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет

Палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации конфликта выпущено более двух тысяч ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол», сообщила пресс-служба израильской армии.

«По состоянию на 19.00 с начала операции «Стражи стены», из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350… упали в секторе Газа. Система ПРО «Железный купол» перехватила около 1 тысячи ракет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».