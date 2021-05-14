Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР

Киеву следует вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для разрешения конфликта на юго-востоке Украины, такого мнения придерживается большинство украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

Так, за прямые переговоры с республиками выступают 52,9% респондентов, не поддерживают из проведение 39%, затруднились ответить 10,1%, передает РИА «Новости».

Необходимой встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам Донбасса считают 70,8% опрошенных, не поддерживают ее 22,1%, затруднились ответить 7,1%.

Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 28 апреля по 6 мая во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,83%.

Напомним, против прямых переговоров с республиками Донбасса выступает Киев. Советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил газете ВЗГЛЯД, что самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. «Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.

Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и сообщил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.

Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.

Россия же настаивает на проведении прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными республиками. По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом».