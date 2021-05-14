Более 1 млн человек приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Около 1,2 млн избирателей, или больше половины от подавших заявления, приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, сообщили в ЦИК России.

«Этап непосредственного голосования завершен. Сейчас подводятся его итоги. Мы благодарны всем, кто принял участие в испытании нашей системы ДЭГ. Я поручила внимательно проанализировать все этапы тестирования: от подачи заявлений до подведения итогов голосов. На ближайшем заседании Центральной избирательной комиссии мы представим результаты этого анализа», – приводятся в Telegram слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

С 12 по 14 мая проводилось тестирование дистанционного электронного голосования.

Возможность участвовать в тренировке дистанционного электронного голосования получили около 2,3 млн человек из 2,5 млн, подавших заявления. В нем участвовали все регионы России.

Выборы в Госдуму-2021 и голосование в регионах пройдут на базе заметно обновленной избирательной системы. Благодаря внедрению новых технологий, процедура волеизъявления стала более удобной, доступной и надежной. Интерес к российской системе дистанционного электронного голосования проявили представители ОБСЕ.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в РФ пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.