Мнение: Разговор с турникетом

Система всеобщей цифровой слежки, что характерно, внедряется абсолютно открыто, у всех на глазах. Я бы даже сказал – демонстративно. Вот – уже и в московском метро:

“сканирование лица будет способом оплаты проезда в метро. До конца года на всех станциях Москвы будет внедрен Face Pay, сообщает мэрия. Система уже несколько месяцев тестируется на работниках столичного метрополитена.

«Участвуют наши сотрудники и партнёры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — рассказывает заммэра по вопросам транспорта.

Системе нужно полторы секунды, чтобы распознать человека, списать деньги с карты «Тройка» или банковской карты и разрешить вход. Власти утверждают, что такой способ оплаты будет опциональным, а не обязательным”.

Прекрасно! Осталось только, чтобы каждый раз, когда подходишь к турникету, он бы тебя приветствовал человечьим голосом, как-нибудь вроде “Здравствуйте, Алексей Валентинович! Как здоровье жены вашей, Марфы Петровны?” Ты, типа, киваешь, а турникет раздвигает створки и продолжает: “Очень жаль, что вы давеча так нехорошо расстались со своей любовницей Петровой Катей, проживающей по адресу…” и т.д. Вы уходите, а турникет приветливо кричит вслед: “До свиданья! Надеюсь, вы помиритесь!”

Открытость и полная прозрачность. А что такого? Честному человеку нечего скрывать от мэра своего города и, тем паче, от его замечательных “органов”.