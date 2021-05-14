Канадский психолог объяснил причину коллекционирования советских картин

Канадский психолог Джордан Питерсон заполнил свой дом картинами советских художников. Эксперт объяснил, что причиной такого выбора стало совсем не увлечение «тоталитаризмом».

Имя канадского психолога Джордана Питерсона в его родной стране известно не только его профессиональной деятельностью. В СМИ Канады о докторе пишут также в связи с его увлечением искусством. Причем картины окружают мистера Питерсона даже дома, именно эта коллекция и вызвала интерес папарацци.

Семейное гнёздышко психолога украшено множеством картин, созданными мастерами Советского союза. Питерсон пояснил о мотивации выбора именно такой тематики. Как оказалось, здесь нет «склонности к тоталитаризму», как иногда комментируют его собрание картин несведущие в живописи журналисты. Все дело в высокой художественной ценности картин.

При этом канадский психолог не скрывает, что в изобразительном искусстве советского времени много места уделялось пропаганде. По сути, авторы часто старались найти золотую середину между идейностью картин и красотой. Однако результаты всегда имели высочайшее качество, что и доказывает коллекция Питерсона.

Источник: inosmi.ru