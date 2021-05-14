 

Канадский психолог объяснил причину коллекционирования советских картин

14.05.2021, 21:28, Разное
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Канадский психолог Джордан Питерсон заполнил свой дом картинами советских художников. Эксперт объяснил, что причиной такого выбора стало совсем не увлечение «тоталитаризмом».
Имя канадского психолога Джордана Питерсона в его родной стране известно не только его профессиональной деятельностью. В СМИ Канады о докторе пишут также в связи с его увлечением искусством. Причем картины окружают мистера Питерсона даже дома, именно эта коллекция и вызвала интерес папарацци.

Семейное гнёздышко психолога украшено множеством картин, созданными мастерами Советского союза. Питерсон пояснил о мотивации выбора именно такой тематики. Как оказалось, здесь нет «склонности к тоталитаризму», как иногда комментируют его собрание картин несведущие в живописи журналисты. Все дело в высокой художественной ценности картин.

При этом канадский психолог не скрывает, что в изобразительном искусстве советского времени много места уделялось пропаганде. По сути, авторы часто старались найти золотую середину между идейностью картин и красотой. Однако результаты всегда имели высочайшее качество, что и доказывает коллекция Питерсона.

Источник: inosmi.ru



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