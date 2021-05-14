Женственность у них с рождения: 3 знака зодиака, у которых есть чему поучиться

Каждая женщина по-своему прекрасна и неповторима. Как выразился бы поэт, даму можно сравнить с цветами: вряд ли вы встретите цветок, который с точностью копировал бы другой. Однако у представительниц прекрасного пола есть определенные черты, которые можно отследить, если углубиться в астрологию. Женщины некоторых знаков зодиака особенно женственны. Для кого-то они могут стать примером для подражания.

Рыбы

Представительницы этого водного знака чувственные, ранимые и романтичные создания. Они выглядят очень милыми. Каждому мужчине захочется оберегать такую женщину от проблем. Одного взгляда на этих барышень достаточно, чтобы кавалер потерял голову. По этой причине Рыбы очень редко долго бывают в одиночестве. В их характере преобладают мягкость и скромность, но это не означает, что они не могут постоять за себя в нужный момент. Будучи рядом с мужчиной, женщина-Рыба легко перевоплощается в беспомощное создание.

Рак

Женственность этого знака проявляется не так, как у Рыб. Эти женщины, скорее, напоминают трудолюбивых хозяек, у которых дома всегда чисто, в холодильнике полно продуктов, а на столе множество вкусных блюд. Женщина-Рак всегда заботится о членах своей семьи. Для нее важно, чтобы в доме было прибрано, а близкие накормлены. Когда счастлива ее семья, счастлива и она. Но, несмотря на свою любовь к домохозяйству, Раки никогда не забывают следить за собой. Они ни за что не выйдут на улицу в неухоженном виде.

Весы

Кажется, то представительницы этого знака вышли из рассказов Тургенева. Женщины-Весы красивы, скромны, ухожены и выглядят очень женственно. Большинству мужчин трудно устоять перед такой леди. Женщины-Весы по своей природе наивны и доверчивы. Им хочется верить, что все люди отзывчивы и добры, но реальность несколько иная.

Весы стараются избегать конфликтов и обладают хорошими манерами поведения. Они никогда не падают духом.