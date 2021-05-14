Первая леди Украины о людях в окружении Зеленского: Есть те, кому я не очень симпатизирую

Об этом она заявила в программе “VIP с Натальей Мосейчук”, вышедшей на канале “1+1” 13 мая.

“Есть те, кому я просто не очень симпатизирую. И все. Но это мои личные ощущения. Я не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я и ошибаюсь”, – пояснила она.

Зеленская отметила, что может сказать свое мнение о том или другом человеке, “если ее спросят”.

“Но я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека и я сейчас буду что-то там рассказывать и потом это может повлиять на его судьбу. Зачем мне это делать? У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом – да, больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться”, – рассказала первая леди.

Жена президента не считает, что окружение устраивает ее супругу “теплые ванны”.

“Иногда боятся что-то договорить до конца, но он в финале все же сам найдет ответ. Иногда боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть, должен быть казнен. Подставляют? Я все же надеюсь – неумышленно. В команде очень трудно постоянно держать на виду. Люди иногда же глупости делают, что ты вообще не понимаешь, как такое пришло в голову”, – отметила она.

Ведущая, не называя имени, вспомнила о случаях в том числе с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко.

“Бывает, когда человек, аффилированный к Офису президента, не закрывает свой ресторан во время карантина, да еще и торгует, обслуживает, а потом еще говорит: “Я накормлю врачей за то, что я так сделал, – или – “Я где-то лажанулся, но я там что-то для армии сделаю”. Чувак, ты действительно так считаешь?” – возмутилась Мосейчук.

Зеленская сказала, что в президентской семье “такая же реакция на все эти вещи”.

“Публично выступать и подчеркивать, что так нельзя – мне кажется, это не дело президента. Это хорошо, что есть такие отзывы общества, что общество это видит… Никого это не устраивает. Это не честно. Так нельзя делать. И хорошо, что мы все это видим. Это плохо”, – добавила она.

Контекст:

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько скандальных инцидентов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. “А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?” – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть “формулы Штайнмайера”.

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал “праздником” День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

В марте 2021-го Тищенко называл себя “бультерьером президента”, который будет работать там, “где нужна его работа”.

В апреле 2021-го в разгар карантина он устроил в одном из киевских отелей вечеринку в честь дня рождения жены. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице. Тищенко объяснился перед коллегами по фракции, по итогу заседания фракции было принято решение, что он оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф.

После скандала с вечеринкой, по словам Тищенко, президент Владимир Зеленский сказал ему: “Работай, Коля. Лучше всех работай”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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