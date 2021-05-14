В России решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчуку сообщили о подозрении – “Схемы”

Запись о ликвидации была внесена в реестр юридических лиц Российской Федерации 12 мая, на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

Согласно документу, регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании “Новые проекты”, владеющей лицензией на добычу нефти и газа на участке “Глубокая”, которая до аннексии Крыма Россией контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано “принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из Единого госреестра юридических лиц сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности”.

“В выписке на компанию состоянию на 14 мая существует запись №19 от октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании “Новые проекты” и установили определенную недостоверность данных”, – отметили “Схемы”.

Именно это стало основанием для начала ликвидации.

“Если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 года, в ней отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020-го по компании были установлены нарушения, хотя эти данные дожны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли задним числом”, – подчеркнули журналисты.

Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке “Глубокая” компании “Новые проекты” все еще остается в силе до 2046 года.

Украинские правоохранители считают Медведчука причастным к деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины, сговору с руководством Российской Федерации и помощи в легитимизации аннексии Крыма.

Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку объявлены подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму по трем эпизодам.

Разрешение на использование месторождения “Глубокая” было у зарегистрированного в Киеве товарищества “Новые проекты”, которое следствие считает аффилированным с Медведчуком.

“В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения… У Медведчука были эксклюзивные данные и документы по месторождению, на получение которых оккупанту понадобились бы годы, фактически с марта 2015 года начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти”, – заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Контекст:

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, второй из них касается передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках, третий – вербовки украинцев для распространения российской пропаганды.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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