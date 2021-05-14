 

Глава ГФС рассказал, когда может начать работу Бюро экономической безопасности

14.05.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Уже принят закон о Бюро экономической безопасности и выставлены четкие дедлайны, что примерно в августе БЭБ должно начать работу. Конкурсные комиссии, набор не менее 30% личного состава, и это уже дает возможность, дает право запустить этот орган в полноценную работу. Да, он потом будет добирать личный состав, организовывать свои материально-технические возможности, свои аналитические возможности, уголовно-процессуальные возможности, чтобы работа пошла, вопросов нет. Я вижу, если все будет идти четко по плану, то ГФС должна прекратить работу где-то в августе, согласно тем дедлайнам, которые нам установил Кабмин”, – заявил он.

Мельник подчеркнул, что расследования, которые уже ведутся, “не прекратятся ни в коем случае”, и закон о Бюро экономической безопасности предусматривает четкий алгоритм передачи уголовных дел.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Бюро экономической безопасности Украины” 22 марта этого года. Верховная Рада приняла его 28 января.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение.

Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции, говорили в Офисе президента Украины. 

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. Бюро получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / «Нашли козлов отпущения» – Foreign Policy об отставке ливанского правительства после взрыва в Бейруте

31.12 / Пока Израиль вакцинирует население, Германия думает о новых ограничениях

12.02 / Эксперт рассказал, зачем разные страны занимаются освоением космоса

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

29.08 / WT – развал договора СНВ-III с Россией может обойтись США в $400 млрд

20.03 / Климкин: Происходящее сегодня на Донбассе – это чистый сюр

18.11 / В Армении отреагировали на слова Путина о несогласии Пашиняна прекратить войну в октябре

16.08 / В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

24.06 / Беглый российский бизнесмен Пугачев опубликовал фото дочерей Путина. Публично глава Кремля их не признает

19.04 / УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика