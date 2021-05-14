Глава ГФС рассказал, когда может начать работу Бюро экономической безопасности

“Уже принят закон о Бюро экономической безопасности и выставлены четкие дедлайны, что примерно в августе БЭБ должно начать работу. Конкурсные комиссии, набор не менее 30% личного состава, и это уже дает возможность, дает право запустить этот орган в полноценную работу. Да, он потом будет добирать личный состав, организовывать свои материально-технические возможности, свои аналитические возможности, уголовно-процессуальные возможности, чтобы работа пошла, вопросов нет. Я вижу, если все будет идти четко по плану, то ГФС должна прекратить работу где-то в августе, согласно тем дедлайнам, которые нам установил Кабмин”, – заявил он.

Мельник подчеркнул, что расследования, которые уже ведутся, “не прекратятся ни в коем случае”, и закон о Бюро экономической безопасности предусматривает четкий алгоритм передачи уголовных дел.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Бюро экономической безопасности Украины” 22 марта этого года. Верховная Рада приняла его 28 января.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение.

Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции, говорили в Офисе президента Украины.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. Бюро получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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