 

Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов

14.05.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Этот документ продлевает на пять лет – до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины €58 за тонну на отходы и лом черных металлов. Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней”, – отметили в сообщении.

Закон будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, так как  каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 т CO2, 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом, 27 апреля.

Контекст:

12 июля 2016 года Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Экспорт металлолома при поставках в ЕС проводится с пошлиной €5 за тонну, отмечало агентство “Интерфакс-Украина”.

В Раде 1 марта 2021 года зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке” (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на пять лет.

Действие экспортной пошлины на лом черных металлов в Украине нужно продлить еще на пять лет, пока не нормализуется ситуация с обеспечением этим сырьем украинских металлургических предприятий, такое заявление сделал президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Если экспорт металлолома не ограничивать, то его в стране будет все меньше с каждым годом, отметил нардеп от “Батьківщини”, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута.

Международная торговая палата Украины (International Chamber of Commerce, ICC) обращалась с открытым письмом к председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, нардепу от “Слуги народа” Дмитрию Наталухе. Организация призвала поддержать законопроект №5175.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / “Как Клавуся выросла”. Дочь Пугачевой показала свою семью

01.10 / Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

13.11 / «Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска

04.01 / Тышкевич: Шеремета Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м “Белорусский партизан” очень жестко проходился по белорусской власти

06.10 / Кредо спецназа ВМС США стало гендерно нейтральным

16.03 / Экипаж «Союза МС-18» готовится к полету на МКС в масках

04.01 / Проросли семена риса, побывавшие на Луне

24.02 / Facebook и власти Австралии договорились о полноценной работе соцсети

02.07 / Независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена преемником Смолия – МВФ

09.09 / США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика