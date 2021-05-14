Мнение: Антипод России

Антипод России

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости. На Украине на данный момент происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, однако реакция западных стран на подобную ситуацию отсутствует. (с) Путин

https://iz-ru.turbopages.org/iz.ru/s/1164032/2021-05-14/putin-zaiavil-o-prevrashchenii-ukrainy-v-antipoda-rossii – цинк

Просто напомню свой матераил от 6 июня 2014 года.

Надежды на то, что экономика догонит и люди выйдут на улицы против хунты понятны, но не учитывают того факта, что режим уже открыто перешел к открытому террору против несогласных, на который американцы закроют глаза, как это сделали в Египте позволив военным убить несколько сотен исламистов. Киеву насколько это возможно будут давать деньги (как последнюю дозу для героинового наркомана) и будут закрывать глаза на любые зверства. В случае захвата Донбасса, хунта естественно будет списывать все беды на Россию и Путина, оттягивая свой неизбежный конец. За это время все мало-мальски пророссийские и антифашистские организации будут зачищены и при любых сценариях, России будет крайне трудно опереться даже на эту, крайне хлипкую точку опоры. Поэтому затягивание существования фашистской хунты, однозначно в пользу США, ибо каждый день ее деятельности, это еще один день отрыва Украины от России. Последствия этих дней потом будут сказываться в течение многих лет и даже десятилетий.(с)

Это конечно не тот прогноз, где есть повод радоваться, что он оправдался.

Украину превратили в плацдарм США и НАТО для действий против России, где марионеточное правительство Украины управляемое по звонку из Вашингтона, выступает инструмент осуществления антироссийской политики. Чего стоили многолетние мантры, что США уйдут с Украины сами, можете сами оценить.

Но это то, что в принципе уже давно понятно, куда как интересней вопрос, что теперь со всем этим делать.

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