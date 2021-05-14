 

Мнение: Гля, пацаны, как мы можем!

14.05.2021, 21:16, Разное
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Госкомиссия определилась с кандидатами для участия в космическом полете ради съемок художественного фильма «Вызов». По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж утвердили актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В дублирующий экипаж войдут актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин. Старт экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

Практического смысла эта кино-экспедиция, конечно, не имеет. Финансовые затраты — оценка отправки двух кинопассажиров начинается от 2 млрд рублей — тоже не будут отбиты никогда, так как вряд ли фильм вообще сможет собрать такую кассу. Самый кассовый российский фильм «Холоп» собрал в прокате 3 млрд. Причем примерно половина — это доход киносетей, всевозможные налоги, сборы и прочее. Студия получит обратно существенно меньше.

То есть, 2 млрд только на отправку в космос заведомо делает фильм убыточным. Но никого это не интересует — здесь важен медийный эффект.

Аварии на российских дорогах, как известно, начинаются со слов «Гля, пацаны, как я могу!» Вот примерно по такому принципу и готовится кино-экспедиция на орбиту. Неважно, что снимут, неважно, зайдет ли это зрителю (скорее всего, нет). Важно, чтобы Рогозин смог рассказать президенту про очередной «аналогов не имеющий» проект. То, что таких дураков в других странах нет, никого не смущает. А вот у нас есть, и всё тут.

Источник: Эль Мюрид



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