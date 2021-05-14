 

1+1 – украинские политики подрались в прямом эфире

14.05.2021, 21:12, Новости дня
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Во время политического ток-шоу в прямом эфире подрались бывший депутат Рады Олег Барна и действующий украинский народный избранник Дмитрий Соломчук. Как передаёт «1+1», это уже не первая скандальная выходка Барны. Больше всего он запомнился украинцам тем, что в 2015 году пытался на руках вынести Арсения Яценюка из-за трибуны парламента.

Драка в прямом эфире. Во время телевизионного шоу подрались скандальный экс-депутат Олег Барна и «слуга народа» Дмитрий Соломчук. Это произошло во время обсуждения рынка земли. Барна сначала обругал оппонента, а после вскочил с кресла и кинулся на него с кулаками.

Несколько раз досталось и ему самому. Разнимать политиков пришлось ведущим. После этого Соломчук отказался продолжать дискуссию, а на телеканал вызвали полицию. 

Это уже не первая выходка Олега Барны. Больше всего он запомнился украинцам ещё в 2015 году. Тогдашний премьер Арсений Яценюк выступал в парламентском зале, когда депутат подошёл к нему с букетом красных роз и попытался буквально вынести из-за трибуны.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года. 

 



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