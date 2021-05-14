Le Parisien – высказались все — конфликт между Палестиной и Израилем взбудоражил французских политиков

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила всех французских политиков высказать своё мнение по этому острому вопросу: большинство, особенно представители правых партий, поддержали Израиль в его «законном праве на самооборону», пишет Le Parisien. При этом левые возмутились тем, что центристское правительство, которое хочет выступить посредником в поиске компромисса между двумя сторонами, запретило проводить митинги в поддержку Палестины.



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Как и любое столкновение на Ближнем Востоке, израильско-палестинский конфликт сразу отразился в политической жизни Франции, пишет Le Parisien.

Как пишет издание, парламентское большинство считает, что сейчас не время «добавлять беспорядка»: в стране и так «достаточно внутренних спичечных коробков», чтобы искать другие за границей. Однако и для правых, и для левых это слишком острая тема: сразу после эскалации в Иерусалиме и обстрелов Израиля последовали комментарии французских политиков. «Сейчас идёт систематическая и незаконная колонизация Восточного Иерусалима экстремистской властью Нетаньяху с помощью оккупационной армии и фанатиками-поселенцами», — заявил в Twitter коммунист Пьер Лоран.

Напряжение ещё больше возросло после того, как министр внутренних дел страны Жарльд Дарманен запретил проведение пропалестинской демонстрации, запланированной в Париже в эту субботу. Своё решение правительство обосновало тем, что опасается «нарушений общественного порядка», которые уже происходили в 2014 году во время протестов в этом же округе столицы. Глава МВД также направил всем перфектам телеграмму с требованием усилить «бдительность» и «мобилизовать спецслужбы».

Жан-Люк Меланшон выразил в своём твите гнев левых: по его словам, Франция стала «единственной в мире страной, где запрещены любые манифестации в поддержку палестинцев и протесты против ультраправого израильского правительства». Лидер «Непокорённой Франции» считает, что главной целью такого шага является «провокация инцидентов» и возможность стигматизировать эту тему.

Однако больше всего политиков высказались в поддержку Израиля, особенно среди правых партий. «После града бомб, которые выпустила по Израилю террористическая организация ХАМАС, и обоснованного ответа Израиля я выражаю сочувствие всем жертвам (конфликта. — ИноТВ)», — сказала президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Она пожелала жителям обеих стран «соблюдение международного права и возвращения мира». В свою очередь республиканец Эрик Чиотти потребовал запретить акции в поддержку палестинцев в Ницце.

В целом, указывается в статье, многие парламентарии осудили ракетные обстрелы. По мнению депутата от партии «Вперёд, республика!» Сальвена Мейлара, в этой ситуации «явно есть агрессор и его жертва». «ХАМАС бомбардирует демократию, наобум сбрасывает ракеты на население, и мы не можем оставаться безучастными», — подчеркнул политик. Бывший премьер-министр от социалистов Мануэль Вальс, близкий к макронистам, выбрал более резкий тон: «Франция должна недвусмысленно поддержать Израиль и его право на самооборону. Правительство должно принять меры для запрета всех этих протестов в поддержку ХАМАС, которые запланированы на ближайшие дни и которые снова соберут антисионистов и антисемитов».

Зная об остром характере этого вопроса, Эммануэль Макрон высказал свою позицию в официальном заявлении, опубликованном в четверг после полудня. Глава государства «решительно осудил» обстрелы израильской территории со стороны ХАМАС и других террористических групп, которые «создают серьёзную угрозу населению Тель-Авива и других городов, а также подрывают безопасность Израиля». Президент Франции уже провёл переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также предполагает обсудить с израильским премьер-министром «срочное возвращение к миру и решительному возобновлению переговоров», в которых Франция желает принять участие в качестве посредника для «соблюдения законных стремлений каждого». Как подчёркивает в заключение Le Parisien, президент по этому вопросу выбрал позицию компромисса.